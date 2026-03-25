Quantum Systems поставит Нацгвардии Украины перехватчики STRILA

Владимир Зеленский во время посещения завода немецкого производителя дронов Quantum Systems в рамках ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности.

ЦАМТО, 24 марта. Немецкая компания Quantum Systems 23 марта сообщила, что подписала контракт на поставку 15 тыс. БЛА-перехватчиков Национальной гвардии Украины. Финансирование поставки осуществляет правительство Германии.

Заказ размещен в соответствии с установленными правительством Украины приоритетами в сфере обороны и стал результатом инвестиций немецкой компании в украинского производителя беспилотных систем WIY Drones, который будет выпускать и обслуживать проверенную в боевых условиях технику в стране.

WIY Drones специализируется на разработке и производстве беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков, разведывательных и ударных БЛА, а также наземных станций управления и сопутствующих систем.

Разработанные WIY Drones перехватчики STRILA (с украинского – "стрела") будут применяться для противодействия российским ударным БЛА.

Производство предназначенного для перехвата скоростных и маневренных воздушных целей БЛА-перехватчика STRILA будет осуществляться компаниями совместно. Первоначально сборка STRILA будет развернута на Украине для удовлетворения неотложных потребностей, а в перспективе рассматривается возможность экспорта избыточной продукции.

Как сообщал ЦАМТО, БЛА STRILA предназначен для перехвата ударных дронов "Шахед-131/136", других скоростных аппаратов. Перехватчик оснащен четырьмя винтами, размещенными на крестообразно расположенных крыльях, ЭО/тепловизионной ГСН. Он может развивать скорость более 350 км/ч, что позволяет перехватывать объекты, которые не могут быть поражены более медленными перехватчиками.

Высота полета аппарата составляет до 5 км, тактический радиус перехвата – около 14 км, максимальная продолжительность полета аппарата с боевой частью массой до 500 гр. – 10 мин., максимальная дальность полета – 28 км. Перехватчик может возвращаться к месту старта при отмене атаки. На перезаряжание аккумуляторов требуется около 40 мин.