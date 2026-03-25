ЦАМТО

Ростех создал новое противодроновое устройство для надежной защиты автотранспорта

Логотип «Росэл»
Источник изображения: Росэл

ЦАМТО, 24 марта. Холдинг "Росэл" Госкорпорации Ростех разработал противодроновое устройство "ПРЕС-ВМ", которое сочетает систему пассивной детекции и радиоподавления.

Устройство предназначено для защиты гражданского транспорта, работающего в потенциально опасных зонах. Компактный аппарат легко устанавливается на крыше даже легкового автомобиля и управляется с мобильных устройств.

Пассивная детекция определяет наличие радиосигналов в широком диапазоне частот в радиусе 360 град. При этом она обеспечивает маскировку от радиолокационной разведки.

Встроенная функция перехвата видеосигнала позволяет устройству распознавать тип дрона (FPV, DJI и Autel) и с высокой точностью обнаруживать источник опасности. Такая система верификации дает возможность не реагировать на ложные цели и обеспечивает одинаково эффективную работу "ПРЕС-ВМ" в городе, деревне, поле или в лесу. Встроенная система подавления глушит частоты, наиболее распространенные среди операторов дронов, тем самым делая невозможным управление БЛА.

Разработкой и производством устройства в составе холдинга "Росэл" занимается научно-исследовательский институт "Вектор".

"Угрозы гражданским транспортным средствам быстро эволюционируют. Специалисты предприятий Госкорпорации Ростех оперативно разрабатывают меры противодействия, и наше оборудование – одно из таких своевременных решений. Защита транспорта, передвигающегося по опасным районам, – важнейшая задача, которая решается при помощи "ПРЕС-ВМ". Разработка испытана, в том числе в зоне боевого соприкосновения. Наши производственные мощности позволят гибко выполнить заказы как на небольшие, так и на крупные партии этого новейшего оборудования", – отметил директор по развитию бизнеса НИИ "Вектор" Вячеслав Ляшук.

Изделие без сбоев работает в любую погоду и при температуре от -40 до +40 град.С. Прибор достаточно компактный и весит всего 15 кг, что позволяет легко закрепить его на крыше автомобиля в обычном багажном коффере. В качестве электропитания устройства предусмотрены специальные аккумуляторы, также может быть использован усиленный генератор автотранспорта.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

