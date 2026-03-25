«Для самых суровых условий»: армии США предлагают САУ SIGMA

Компания Elbit America (филиал израильского оборонного концерна) представила самоходную артустановку SIGMA, надеясь, что сможет побороться на тендер, предусматривающий закупку американской армией новой САУ. Официальная презентация изделия должна состояться на днях.

Как отмечает разработчик, SIGMA является единственной колёсной САУ, выпускаемой на территории США (на мощностях в Чарльстоне, Южная Каролина). Система, базирующаяся на платформе 10×10, способна передвигаться вместе с бригадными боевыми группами по сложной местности. Как утверждается, время, необходимое для ведения огня и свёртывания с позиции, составляет менее 60 секунд, что существенно повышает живучесть САУ.

SIGMA оснащена полностью автоматизированной 155-мм башней с возможностью ведения огня на 360°. Она предназначена для стрельбы всеми вариантами 155-мм боеприпасов, используемых в настоящее время армией США, и имеет БК на 40 снарядов. Темп огня САУ составляет до 8 выстрелов в минуту. Экипаж из 3 чел. размещается в бронекабине и использует для управления самоходкой автоматизированные системы.

В Elbit America пояснили на счёт своего предложения:

SIGMA была разработана для обеспечения реального превосходства в огневой мощи, чтобы солдаты могли сражаться, выживать и побеждать в самых суровых условиях. Она готова к применению уже сейчас.
