СВ США заказали крупную партию БЛА X10D компании Skydio

ЦАМТО, 24 марта. Американская компания Skydio 22 марта объявила о подписании с командованием Сухопутных войск США контракта на поставку более 2500 малых БЛА X10D.

Стоимость закупки превышает 52 млн. долл. Как заявлено, заказ был оформлен менее чем за 72 часа и является крупнейшей закупкой малых БЛА у одного производителя в истории СВ США.

Заказ отражает важную роль, которую играют малые БЛА в современных конфликтах, и стремление командования СВ США обеспечить военнослужащих этими возможностями. При этом для США поставки могут быть реализованы в кратчайшие сроки, что остро необходимо для удовлетворения потребностей войск при активном ведении боевых действий.

Квадрокоптер X10D предназначен для выполнения на уровне взвода задач сбора информации, наблюдения и разведки в тактической глубине обороны. Он оснащен эффективным комплектом средств наблюдения для БЛА подобного размера, включая 48-мегапиксельную телекамеру; тепловизор Teledyne FLIR Boson+. Масса БЛА (с батареей) – 2,11 кг.

Аппарат отличается устойчивостью к воздействию средств радиоэлектронной борьбы благодаря бортовому ИИ и системам автономности, может применяться в условиях отсутствия сигнала GPS за счет передовой запатентованной технологии, обеспечивающей позиционирование без использования традиционных методов навигации.

Поставки X10D разрешены американским силовыми структурами (Blue sUAS) и 29 союзным странам.

Командование Сухопутных войск США выбрало БЛА X10D для первого и второго этапов программы ведения разведки на ближней дальности (SRR - Short Range Reconnaissance) СВ США.

Сборка, тестирование и обслуживание БЛА X10D осуществляется на предприятии в Хейворде (шт.Калифорния).