Может применяться при плотных помехах: Турция начала производство ПТУР L-OMTAS

Турецкая компания Roketsan начала серийное производство противотанковой ракеты средней дальности L-OMTAS после успешного завершения испытаний.

ПТУР с дистанцией огня 5,5 км и с полуактивным лазерным наведением была впервые представлена в 2024 году. Она предназначена для поражения стационарных и движущихся бронированных объектов с возможностью захвата цели как при подготовке к выстрелу, так и во время полёта. Ракета может запускаться с треноги или устанавливаться на наземные платформы.

Система L-OMTAS описывается разработчиком как ПТРК средней дальности. Длина ПТУР составляет 1,75 м, диаметр 160 мм, вес 32 кг (общий вес комплекса в полной комплектации может достигать примерно 70 кг). Ракета имеет различные варианты боевой начинки, в частности, тандемную, фугасную, осколочно-фугасную и термобарическую БЧ. Это позволяет применять её по широкому ряду целей. ПТУР способна поражать неприятеля как в «лоб», так и сверху.

L-OMTAS создана на основе базовой версии OMTAS, которая оснащена ИК-ГСН и работает по принципу «выстрелил и забыл». Новая модификация требует подсветки цели лазерным лучом до момента попадания, но позволяет использовать комплекс в условиях плотных радиоэлектронных помех.