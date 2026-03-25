Проливной десант: зачем США перебрасывают морпехов к берегам Ирана

Вашингтон усиливает группировку в Персидском заливе, рассматривая сценарий захвата ключевых островов

Пентагон значительно наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке, перебрасывая в регион дополнительные силы морской пехоты и ударные группы кораблей. На фоне истекающего ультиматума Дональда Трампа в адрес Тегерана американские СМИ и экспертное сообщество обсуждают возможность десантной операции. Главной целью может стать остров Харк — критически важный узел иранского нефтяного экспорта. Однако военные эксперты считают, что попытка взять под контроль «нефтяное сердце» Исламской Республики грозит обернуться для США ловушкой с непредсказуемыми последствиями.

Калифорнийский десант на пути к заливу

По сведениям The Wall Street Journal и Fox News, американское командование направило в Ближневосточный регион от 2,2 до 2,5 тыс. морских пехотинцев. Речь идет о военнослужащих 11-го экспедиционного корпуса, базирующегося в Калифорнии. Переброска осуществляется силами амфибийно-десантной группы во главе с авианесущим кораблем USS Boxer.

Как отмечают источники, Boxer покинул Сан-Диего еще 18 марта. Переход к месту назначения займет около месяца. Авиагруппа корабля внушительна: на борту размещены истребители пятого поколения F-35B Lightning II, конвертопланы MV-22B Osprey, а также ударные и многоцелевые вертолеты семейств Viper, Venom и Seahawk.

В состав ударного соединения включены десантные корабли-доки USS Portland и USS Comstock. Суммарно на трех судах находится около 4 тыс. военнослужащих, включая боевое ядро из 2,5 тыс. морпехов. По прибытии эта группа должна сменить контингент 31-го экспедиционного корпуса, который сейчас выполняет задачи на борту USS Tripoli.

Масштаб усиления подчеркивается и другими перемещениями: к группировке планирует примкнуть крейсер USS New Orleans, а из Японии ожидается выдвижение корабля-дока USS Rushmore. В итоге численность американских сил в зоне ответственности Центрального командования (CENTCOM) увеличится примерно на 8 тыс. человек.

Остров как козырная карта

Западные аналитики связывают эту активность с планами по деблокированию Ормузского пролива. Газета The Wall Street Journal со ссылкой на военные источники указывает: США допускают использование морской пехоты для захвата одного или нескольких иранских островов.

Бывший глава CENTCOM генерал в отставке Фрэнк Маккензи полагает, что контроль над островом Харк или соседними территориями (Кешм, Киш, Ормуз) обеспечит Вашингтону мощный рычаг давления. Захват терминала, через который проходит основной объем иранской нефти, рассматривается как козырь, способный принудить Тегеран к уступкам.

Однако военные эксперты сомневаются в рациональности такого шага. Как пояснил «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин, для парализации экспорта Тегерана штурм терминалов не обязателен.

— Соединенным Штатам сейчас проще организовать классическую морскую блокаду, перехватывая танкеры на выходе из пролива, как это практиковалось с Венесуэлой, — отмечает эксперт.

По мнению Юрия Лямина, прямая атака на Харк несет три риска. Первый — уязвимость контингента. Остров находится вплотную к материку, и американские силы станут легкой мишенью для иранских ракет и дронов. Второй — экономический шок. Любая попытка блокады или штурма терминала мгновенно спровоцирует скачок мировых цен на нефть. Третий — ответный удар по региону. Главный козырь Тегерана — не фортификации на самом Харке (остров почти целиком занят промзоной, и серьезно укрепить его сложно), а угроза зеркальных ударов Тегерана на нефтяную инфраструктуру арабских монархий — ключевых союзников США в регионе.

«Крынки» в масштабах Персидского залива

Не исключено, что администрация Дональда Трампа делает ставку на внешний эффект, надеясь на капитуляцию противника под угрозой силы. Но если дело дойдет до реальных столкновений, Пентагон может столкнуться с фатальной недооценкой оппонента.

Военный эксперт Борис Джерелиевский считает, что в случае начала операции ставку сделают на элитные подразделения — Navy Seals («морские котики») и израильскую «Флотилию 13». Их задачами станут нейтрализация ПВО и создание плацдармов для основных сил. Но географический фактор играет против десанта.

— Харк отделяют от иранского берега всего 25 км. Любой контингент там окажется в зоне досягаемости не только ракет, но и обычной ствольной артиллерии, — подчеркивает эксперт. — Американцы могут попытаться использовать нефтяную инфраструктуру острова как живой щит, надеясь, что Тегеран не станет бить по своим терминалам. Но если Иран пренебрежет этими потерями, положение десанта станет катастрофическим. Это может превратиться в своего рода «плацдарм в Крынках», только в масштабах залива — удержание клочка земли под непрерывным огнем ценой огромных жертв.

Но даже успех десантной операции не гарантирует безопасность судоходства. Асимметричный арсенал Ирана — от быстроходных катеров-камикадзе до самодвижущихся мин — позволяет продолжать борьбу даже после потери островов.

Так, 23 марта в Высшем совете национальной безопасности Ирана заявили о готовности полностью блокировать судоходство в Персидском заливе, если Вашингтон начнет наземную операцию. Согласно официальному заявлению, любая попытка посягательства США на иранские острова или побережье приведет к масштабному минированию морских путей, в том числе с использованием плавучих мин.

В Тегеране подчеркивают, что подобные меры создадут в заливе ситуацию, аналогичную блокаде Ормузского пролива. При этом проход гражданских судов через пролив для стран, не вовлеченных в конфликт, теперь возможен только после официального согласования с иранскими властями.

Под прицелом Тегерана

Наращивание сил происходит в условиях крайне высокой напряженности. Иран уже продемонстрировал готовность к решительным действиям, нанося удары по объектам, которые Тегеран считает угрозой своей безопасности. География этих атак обширна — от баз оппозиционных группировок в соседних странах до демонстративных пусков по израильским центрам.

Особенно эксперты отметили недавний инцидент с ударом по Димоне. Примечательно, что целью стало административное здание, а не сам ядерный реактор. Аналитики расценивают это как четкий сигнал: Иран знает координаты критических объектов противника, но пока придерживается стратегии «контролируемой эскалации», оставляя пространство для маневра.

В планах Пентагона по установлению контроля над Ормузским проливом неизменно фигурирует фактор «Хезболлы». Эта организация остается мощнейшим прокси-ресурсом Ирана, способным сковать значительные силы США и Израиля. В случае начала десантной операции на острове Харк ливанское движение может активировать «второй фронт», вынуждая Вашингтон распылять ресурсы. Высокая концентрация ракетных вооружений и накопленный боевой опыт позволяют группировке наносить удары по американским базам в регионе, превращая локальную операцию в масштабный региональный пожар, подвели итоги эксперты.

Юлия Леонова