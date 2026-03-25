«Елочный» удар: на фронте начали применять самонаводящиеся дроны ПВО

Они уверенно уничтожают «Мавики», FPV и даже большие аппараты самолетного типа

В зоне СВО активно начали использовать дрон-перехватчик «Елка», действующий по принципу «выстрелил и забыл». Этот БПЛА поражает аппараты противника прямым ударом. «Мавики», FPV и даже «Баба-яга» уничтожаются с первого раза. Корреспондент «Известий» побывал на одном из пунктов воздушного наблюдения группировки войск «Центр» и посмотрел, как внедряются новые и модернизируются старые системы вооружения.

Аппарат с гоночной схемой

Пункты воздушного наблюдения, или сокращенно ПВН, сейчас неотъемлемая часть огромной прифронтовой зоны. Их оборудуют в нескольких километрах от линии боевого соприкосновения. Такие позиции прикрывают важнейшие объекты инфраструктуры в тылу. Стрелки-зенитчики, снайперы, пулеметчики пехотных подразделений — все задействованы в отражении угрозы с воздуха.

На ПВН отдельного зенитно-ракетного дивизиона 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» в первую очередь интересуемся новинкой, видео боевого применения которой распространяются в интернете — это БПЛА-перехватчик «Елка». Дрон с высокой степенью автоматизации — или, как это принято называть, принципом «выстрелил – забыл».

Новый аппарат показывает стрелок-зенитчик рядовой Матвей Ряполов, который держит его в одной руке.

— Это перехватчик, который уничтожает вражеские дроны, — поясняет он. — Если дрон-камикадзе большой — от 150 и до 1 тыс. кг, то желательно использовать несколько «Елок» на одну цель.

По его словам, для относительно небольших FPV-дронов или агродронов типа «Баба-яга» обычно достаточно одной «Елки». Перехватывать можно цели массой от 1 кг, включая массовые квадрокоптеры типа «Мавик».

Одна из особенностей дрона — возможность применения над городами или рядом с гражданскими объектами. Аппарат не оснащается боевой частью: поражение происходит кинетически — за счет прямого удара. «Елка» с ее четырьмя мощными двигателями и схемой, распространенной у гоночных дронов, развивает большие скорости, и ее удар может разрушить конструкцию вражеского БПЛА.

Это позволяет эффективно бороться с дешевыми дронами, в конструкциях которых много пластика и пенопласта.

Такие аппараты способны выдерживать попадание пуль, которые пробивают корпус насквозь, не передавая всю энергию, однако остаются уязвимыми к тарану.

Технология пуска нового дрона

— Пользоваться «Елкой» несложно — даже школьник справится. Надо только знать, как она запускается, и всегда поддерживать заряд в батареях. Гораздо проще, чем, скажем, пользоваться переносным зенитно-ракетным комплексом, — рассказывает Матвей о главной особенности нового вооружения.

В головной части БПЛА расположен оптико-электронный блок, который захватывает цель и обеспечивает дальнейшее наведение в полете по принципу «выстрелил – забыл».

После пуска не поддерживается связь с оператором, поэтому радиоэлектронная обстановка неважна, можно работать рядом со своими средствами РЭБ или параллельно с другими видами БПЛА. Оператору нужно только откалибровать установленную на пусковой установке «Елку», поставив ее на неподвижную поверхность, будь то стол, капот автомобиля или просто грунт, и она готова к работе.

Дальнейшие действия, которые демонстрирует нам стрелок-зенитчик, просты до предела. Органов управления всего два: предохранитель и спусковой крючок. При захвате цели подается звуковой сигнал. Полунажатие спускового крючка запускает двигатели и раскручивает винты. После полного нажатия происходит пуск. Далее работает автоматика, участие оператора не требуется — он может готовить к запуску следующий дрон.

Ограничения работы этого типа перехватчиков связаны в первую очередь со светом, оптика «Елки» должна «видеть» цель, объясняют бойцы. Значительная часть налетов происходит ночью или в сумерках, поэтому одним из основных видов вооружения стационарных ПВН и мобильных групп зенитчиков остаются пулеметы и ПЗРК с установленными тепловизионными прицелами.

— Недавно в два часа ночи поступила команда о пролете шести ударных БПЛА, — рассказывает за пулеметом опытный стрелок сержант Алексей Измоденов. — Я наблюдал, поймал первую цель, они шли с интервалом до 10 минут. Выпустил первую ленту, перезарядился. В тепловизор хорошо было видно контур. Мы не первый раз работаем, сразу анализируем, берем упреждение и сопровождаем цели. Один дрон сбил из пулемета.

За годы СВО Алексей вел огонь и из ПЗРК по крупным БПЛА-разведчикам самолетного типа, применял и автомат при близких пролетах ударных дронов. Он говорит, что за счет простоты использования и высокой вероятности попадания «Елки» смогут занять свою важную нишу в вооружении стрелков-зенитчиков.

Недорого и сердито

Одним из главных отличий современных военных конфликтов и, в частности, СВО от войн второй половины ХХ века стало изменение структуры угроз с воздуха. Пункты воздушного наблюдения нуждаются в быстром и экономически эффективном способе поражения целей, вошедших в зону ответственности.

Распространение множества типов различных БПЛА ставит перед ПВО не только большое количество тактико-технических вызовов, связанных с необходимостью поражать малозаметные и малогабаритные цели, но и экономические. Для защиты своих войск или объектов необходимо отражать массовые атаки БПЛА.

Поскольку в беспилотных системах нет риска поражения пилота, то ранее невозможный планомерный прорыв ПВО с помощью большого количества летательных аппаратов стал возможен. При этом ПВО желательно использовать более дешевые, чем ударные БПЛА противника, дроны-перехватчики. Это поможет не истощать свою экономику.

Ответ на массированные атаки противника — недорогие БПЛА-перехватчики. Одним из них может стать массово поступающий в войска БПЛА-перехватчик «Елка».

Дмитрий Астрахань