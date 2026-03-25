Войти
ИноСМИ

Европа в зоне досягаемости иранских ракет (El Mundo, Испания)

Флаги ЕС перед штаб-квартирой Европейского центрального банка (ЕЦБ) во Франкфурте, Германия
Источник изображения: © REUTERS / Jana Rodenbusch

Удар по острову Диего-Гарсия зафиксировал новую стратегическую реальность: теперь ЕС находится в зоне досягаемости Ирана, пишет El Mundo. Эта атака показала, что санкции не смогли сдержать развитие иранского ВПК, а западные правительства недооценили его масштаб.

Иран усилил давление на Запад, запустив ракеты на расстояние 4 тысячи километров. Это говорит о гораздо более значительных военных возможностях страны, чем предполагалось изначально. Таким образом, Европа может оказаться в зоне досягаемости для иранского режима.

Удар по американским и британским базам на острове Диего-Гарсия в Индийском океане обозначил качественный скачок в ходе войны, хотя и не достиг своей цели. Со стратегической точки зрения результат был не очень важным, потому что Тегеран стремился показать, на что он способен. Потенциальный радиус действия иранских ракет ставит под угрозу несколько европейских стран.

Совершив удар по такой отдаленной цели, иранский режим вновь продемонстрировал свое намерение придать нынешней войне глобальный характер и выйти за пределы региона, угрожая не только мировой экономике блокировкой Ормузского пролива, но и безопасности Европы. Масштаб атаки доказывает, что многолетние санкции не помешали развитию программы, которая либо оказалась более продвинутой, чем предполагалось, либо была недооценена правительствами западных стран.

Атака на остров Диего-Гарсия — это прямой сигнал Европе, который она не может игнорировать. Война на Ближнем Востоке напрямую касается европейской сферы безопасности. Европа находится в опасном положении на фоне конфликта, который не соответствует нормам международного права и который не был спровоцирован ЕС. Однако он ставит под угрозу инфраструктуру и население европейских стран. Призывы к необходимой деэскалации и дипломатии будут недостаточными для нейтрализации этой угрозы.

Расширение иранских возможностей подчеркивает необходимость для ЕС укреплять свою военную мощь и стремиться к полной стратегической независимости с помощью увеличения расходов на оборону, укрепления противоракетных систем и потенциала сдерживания, усиления своей промышленной независимости и снижения зависимости от США и Китая.

В условиях, когда угрозы распространяются все быстрее и дальше, ЕС нуждается в собственных возможностях для прогнозирования, сдерживания и, при необходимости, реагирования. Проблемы безопасности Европы не может решать кто-то другой. Рассчитывать лишь на старые альянсы также больше не приходится.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Иран
Испания
Китай
США
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
