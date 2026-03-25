Уведомления о планируемых крупных продажах американского вооружения ОАЭ

Государственный департамент США 19 марта 2026 года направил Конгрессу США уведомления о планируемой предстоящей продаже Объединенным Арабским Эмиратам по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) вооружения на общую оценочную сумму 8,464 млрд долл.

Антенны РЛС системы предупреждения о ракетном нападении Lockheed Martin AN/SPY-7 Long-Range Discrimination Radar (LRDR) системы противоракетной обороны США на Аляске, снимок 09.12.2021 (с) Агентство противоракетной обороны США

Согласно уведомлениям, в поставки ОАЭ предполагается включить:

- Одну стационарную РЛС системы предупреждения о ракетном нападении Long-Range Discrimination Radar (LRDR) для интеграции с комплексами противоракетной обороны THAAD, а также два дополнительных командных пункта и две дополнительные пусковые установки для комплексов ПРО THAAD, общей оценочной стоимостью 4,5 млрд долл. Сейчас одна РЛС AN/SPY-7 LRDR производства Lockheed Martin с двумя АФАР S-диапазона развернута в США на Аляске (была сооружена в 2019-2021 годах) в качестве элемента американской системы ПРО страны GBMD. Ранее о возможности интеграции РЛС LRDR с комплексом ПРО THAAD не сообщалось. ОАЭ, по известным данным, имеют две развернутые батареи комплекса ПРО THAAD (со штатными РЛС AN/TPY-2), которые, возможно, были повреждены в результате иранских ударов в начале марта 2026 года.

- 10 новых комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами RTX Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (FS-LIDS), включая 240 аппаратов-перехватчиков Coyote Block 2, общей стоимостью 2,1 млрд долл.

- 400 управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности RTX AIM-120C-7 или AIM-120C-8 AMRAAM, общей стоимостью 1,22 млрд долл.

- 1500 малогабаритных управляемых авиационных бомб Boeing GBU-39/B SDB Increment I и 1200 комплектов управляемых авиационных бомб Boeing JDAM, а также аппаратуру передачи данных Link 16 и ряд других подсистем для доработки истребителей Lockheed Martin F-16E/F Desert Falcon ВВС ОАЭ, общей стоимостью 644 млн долл.


Контейнеризированный вариант комплекса для борьбы с беспилотными летательными аппаратами RTX Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (FS-LIDS) с аппаратом-перехватчиком Coyote Block 2.
Источник: RTX
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.03 08:39
  • 15087
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 21:00
  • 798
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"