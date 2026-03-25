Уведомления о планируемых крупных продажах американского вооружения ОАЭ

Государственный департамент США 19 марта 2026 года направил Конгрессу США уведомления о планируемой предстоящей продаже Объединенным Арабским Эмиратам по линии американской программы межправительственных зарубежных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) вооружения на общую оценочную сумму 8,464 млрд долл.

Антенны РЛС системы предупреждения о ракетном нападении Lockheed Martin AN/SPY-7 Long-Range Discrimination Radar (LRDR) системы противоракетной обороны США на Аляске, снимок 09.12.2021 (с) Агентство противоракетной обороны США

Согласно уведомлениям, в поставки ОАЭ предполагается включить:

- Одну стационарную РЛС системы предупреждения о ракетном нападении Long-Range Discrimination Radar (LRDR) для интеграции с комплексами противоракетной обороны THAAD, а также два дополнительных командных пункта и две дополнительные пусковые установки для комплексов ПРО THAAD, общей оценочной стоимостью 4,5 млрд долл. Сейчас одна РЛС AN/SPY-7 LRDR производства Lockheed Martin с двумя АФАР S-диапазона развернута в США на Аляске (была сооружена в 2019-2021 годах) в качестве элемента американской системы ПРО страны GBMD. Ранее о возможности интеграции РЛС LRDR с комплексом ПРО THAAD не сообщалось. ОАЭ, по известным данным, имеют две развернутые батареи комплекса ПРО THAAD (со штатными РЛС AN/TPY-2), которые, возможно, были повреждены в результате иранских ударов в начале марта 2026 года.

- 10 новых комплексов для борьбы с беспилотными летательными аппаратами RTX Fixed Site-Low, Slow, Small Unmanned Aircraft Integrated Defeat System (FS-LIDS), включая 240 аппаратов-перехватчиков Coyote Block 2, общей стоимостью 2,1 млрд долл.

- 400 управляемых авиационных ракет класса "воздух-воздух" средней дальности RTX AIM-120C-7 или AIM-120C-8 AMRAAM, общей стоимостью 1,22 млрд долл.

- 1500 малогабаритных управляемых авиационных бомб Boeing GBU-39/B SDB Increment I и 1200 комплектов управляемых авиационных бомб Boeing JDAM, а также аппаратуру передачи данных Link 16 и ряд других подсистем для доработки истребителей Lockheed Martin F-16E/F Desert Falcon ВВС ОАЭ, общей стоимостью 644 млн долл.