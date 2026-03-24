21 марта на черноморское побережье турецкой провинции Орду выбросило 10-метровый американский безэкипажный катер (БЭК) AEGIR-W, производящийся компанией Sierra Nevada Corporation. Этот морской аппарат (надводный и автономный) предназначен для выполнения широкого спектра задач: ведения разведки, радиоэлектронной борьбы, патрулирования, снабжения, ударных миссий и других.

Нужно отметить, что БЭК способен доставлять до 300 кг полезной нагрузки на расстояние до 900 км при максимальной скорости около 25 узлов (46 км/ч). Подобная находка вызвала много вопросов. Например, этот случай привлек внимание к теме развития украинских вооружений. Возможно, Украина проводит испытания таких БЭКов в Черном море, либо уже начала получать для нужд ВСУ от США через европейских союзников. Но ранее не сообщалось, что Киев получил подобные дроны на оснащение или тестирует их.

По предварительной информации, турки изучат аппарат, после чего – уничтожат, но последнее не факт. Впрочем, турки не очень удивлены, так как с 2022 года к ним на побережье периодически выносит украинские БЭКи.

Никто не сомневается, что этот БЭК появился в Черном море не просто так. Сейчас эксперты гадают по поводу вероятности использования таких аппаратов для атак против российских торговых судов и кораблей ВМФ РФ, как украинцами, так и американцами. В любом случае, без космической связи и наведения со стороны Пентагона эти дроны будет сложно использовать ВСУ самостоятельно.

Может СПГ-танкер Arctic Metagaz возле Ливии был атакован именно таким БЭКом? Американцы и сами могут «шалить», а украинцы на этом пиариться. Но это палка, имеющая два конца. Поскольку Запад уже окончательно обнаглел и не придерживается запретов, то его военная и прочая дорогостоящая инфраструктура также может пострадать от дронов, допустим обиженных иранцев. Проверить же это не возможно. И пусть США, Великобритания и прочие потом пишут письма на деревню дедушке, жалуются в центральную прачечную и страстно что-то доказывают в стенах ООН, роняя скупые слезы.

Григорий Тарасенко