СМИ: часть американских военных разочарованы операцией против Ирана

Военнослужащие США готовят самолет E-2D Hawkeye к взлету с палубы авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость" против Ирана.
Источник изображения: © REUTERS / US NAVY

Huffpost: ряд военных США разочарованы операцией против Ирана

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Некоторые американские военные, участвующие в операции против Ирана, говорят, что не хотят умирать за Израиль, пишет издание Huffpost со ссылкой на источники.

В материале собраны беседы с военнослужащими, резервистами и представляющими их интересы правозащитниками. Так, бойцы жалуются на сильный стресс и даже рассматривают увольнение из-за "разочарования и краха иллюзий".

"Я слышу от военных: "Мы не хотим умирать за Израиль, мы не хотим быть политическими пешками", — приводятся в статье слова наставника новобранцев.

Главным деморализующим фактором резервисты называют отсутствие четкого обоснования, оправдывающего войну с Ираном, указывается в публикации.

Рост недовольства в рядах американской армии и падение морального духа среди военнослужащих не способствует успеху кампании против исламской республики, резюмировало издание.

Операция Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
США
Проекты
Ядерный щит
