Welt рассказал о «катастрофе на миллиард» для Вооруженных сил Германии

Военнослужащие Бундесвера
Источник изображения: Sean Gallup / Getty Images

Welt: Вооруженные силы Германии столкнулись с «IT-катастрофой на миллиарды»

Система связи, создаваемая для бундесвера, на деле оказалась неработоспособной, кроме того, проблемы с отдельными ее функциями могут создать прямую угрозу для жизни солдат — например, неработающее отслеживание «своих», пишет Welt.

Новая система связи и управления, создаваемая для сухопутных войск Германии в рамках проекта D-LBO, который обходится «в миллиард», на деле оказалась неработоспособной, кроме того, она представляет «опасность для жизни и здоровья» военных. Такой вывод содержится в засекреченном отчете о ее испытаниях, передает Welt.

Издание называет это «IT-катастрофой на миллиарды». Вместо модернизации Вооруженные силы столкнулись с провалом уже профинансированных разработок.

Проект «Цифровизация наземных операций» (D-LBO) нацелен на создание цифровой системы командования для армии Германии. Предполагается оцифровка более 10 тыс. боевых машин к 2030 году.

Ключевые контракты включают в себя соглашение об интеграции IT-систем на сумму €1,2 млрд и контракт на создание тактической широкополосной сети TaWAN LBO стоимостью около €1,9 млрд.

Так, оперативные испытания, второе из которых пришлось прервать в конце 2025 года из-за ошибок, показали, что:

  • связь работала нестабильно или не работала вообще. Например, не было уверенности, что команда немедленно прекратить огонь будет гарантированно передана, что потенциально могло поставить под угрозу жизни солдат;
  • голосовые сообщения передавались с помехами («бульканье», шум);
  • радиус действия оказался существенно ниже требуемого (фактически — менее 10 км);
  • параллельная передача данных и речи оказалась почти невозможной;
  • система отслеживания «своих», предназначенная для того, чтобы не вести огонь по союзникам, практически не функционировала («возможность работы была лишь эпизодической», говорится в отчете).

Также в документе прямо говорится, что использование системы создает «угрозу жизни и здоровью» солдат. Так была охарактеризована версия, испытанная в ноябре. В отчете указано, что серьезные недостатки были выявлены даже во время обычных тренировок и учений с переоборудованными основными боевыми танками.

«В своем нынешнем состоянии вся базовая система D-LBO не готова ни к эксплуатационным испытаниям, ни к тренировкам и учениям. Достичь оперативной готовности к сентябрю 2026 года в настоящее время невозможно», — говорится в нем.

Отчет был уже готов к январю, однако, как отмечает Welt, Минобороны Германии скрывало его содержание от членов немецкого парламента. Документ имеет гриф «только для служебного пользования».

В Минобороны Германии в ответ на запрос Welt не стали комментировать недостатки системы или ее недавние улучшения. В ведомстве заявили, что вскоре предоставят обновленную информацию о ходе разработки. Министерство поступало так и прежде, ссылаясь на возможность сделать выводы о существующем или отсутствующем потенциале армии путем анализа комментария.

Обновление цифровой радиосистемы — это одна часть проекта D-LBO, который касается не только голосовой связи, но и обмена данными, а также цифровых систем управления и контроля для сухопутных войск в целом, поясняет Welt. Проект должен связать в единую сеть связи солдат, транспортные средства и командные пункты. В настоящее время бундесверу требуется оснастить необходимыми для этого цифровыми решениями десятки тысяч транспортных средств, пишет издание.

