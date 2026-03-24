Проект: ядерное не сдерживание

Маховик войны раскручивается. Переговоры России, США и Украины приостановлены, украинские «людоловы» активизировались, Пентагон просит еще 200 млрд. долл. на продолжение «борьбы» против Ирана. Более того, американская разведка допускает возможность ракетных ударов по территории США, в связи с разработкой новых систем вооружений Китаем, Россией и Северной Кореей. Также, потенциальную опасность для Штатов несут Пакистан и Иран. С последним уже «разбираются».

На этом фоне от внимания общественности ускользнул ряд масштабных мероприятий боевой подготовки НАТО в Европе. А там есть на что посмотреть: Steadfast Dart-2026, Quadriga-2026 и Cold Response-2026 включающие развертывание оперативных сил на восточном и северном флангах альянса и подготовка к немедленным боевым действиям.

Примечательны, «оставшиеся в тени», крупнейшие со времен холодной войны французские международные учения Orion-26. Первоначально сценарий предполагал участие коалиционных сил во главе с Францией в боевых действиях на стороне вымышленной страны Арнланд против государства Меркурий.

Однако концепция маневров претерпела существенные изменения в начале марта из-за атаки коалиции Эпштейна на Иран. В частности, «миссия» французского авианосца «Шарль де Голль» в Балтике была прервана, и фокус сместился на выполнение реальных боевых задач в Средиземноморье. При этом наземные и воздушные фазы учений продолжаются.

Напомним, на фоне учений президент Макрон официально объявил о переходе к стратегии «расширенного сдерживания». Это подразумевает, что французский «ядерный зонтик» может де-факто проецироваться на ряд европейских стран, включая Германию, Бельгию, Грецию, Данию, Нидерланды, Польшу и Швецию. Сценарии провозглашенной Парижем защиты Европы от «симметричного противника» на практике могут означать размещение французских ракет и носителей ядерного оружия на территории указанных стран.

При этом наряду с фундаментальными изменениями в оборонной доктрине Франции, ключевым элементом Orion-26 было участие компонента ядерного сдерживания. Так, была развернута в Балтийском море (до переброски в Средиземное море) ударная группа во главе с носителем ядерного оружия авианосцем «Шарль де Голль». Кроме того, в морской фазе учений, традиционно отрабатывалась координация действий атомной подводной лодки с авианосной ударной группой.

Есть мнение, что сценарий Orion-26 увязан с украинским конфликтом, когда, разумеется, Меркурий – это Россия, а Арнланд – Украина, которая обратилась за помощью к Парижу. Однако такие теории вызывают вопросы касательно морских операций, поскольку в соответствии с положениями Конвенции Монтрё, исключена возможность пропуска французских кораблей в акваторию Чёрного моря. Поэтому скорее учения моделируют конфликт в регионе Балтийского моря.

В любом случае это не отменяет факта, что подобные учения являются частью масштабной «схемы» изменения архитектуры ядерной безопасности в Европе, включающей, среди прочего, не только дискуссии о европейской обороне, ядерном сотрудничестве и роли, например Германии или Польши на восточном фланге. Это также разработка и апробирование планов размещения французских самолетов-носителей ядерного оружия не только в Балтийском море, но и переброски их на территорию соседних с Беларусью и Россией стран.

Сергей Острына