Москва - Минск: углубление интеграции – закономерно, естественно и взаимовыгодно

Через пару недель исполняется 30 лет со дня подписания Договора об образовании Сообщества Беларуси и России. 2 апреля 1996 года в Москве было положено начало глубокой интеграции, объединению материального и интеллектуального потенциала двух стран, а дата этого события теперь ежегодно отмечается как День единения народов Беларуси и России.

Практически на протяжении всего этого периода в адрес двух братских государств звучали самые пессимистичные и даже угрожающие прогнозы. Особенно со стороны стран «коллективного» Запада, причём на всех этапах трансформации взаимоотношений с ними. Тем не менее, в развитие событий тридцатилетней давности, в декабре 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Беларуси и России, что предопределило вектор интеграции двух стран на десятилетия вперед.

На сегодняшний день можно говорить о том, что сформировано общее социально-экономическое, оборонное, миграционное, информационное, научно-образовательное и культурно-гуманитарное пространство. На внешнем треке обеспечивается проведение согласованного военно-политического курса.

Кроме того, гражданам России и Беларуси обеспечиваются равные права во всех сферах жизни, гарантирована свобода в выборе места жительства и трудоустройства, предоставлена возможность участия в выборах на местном уровне, равный и беспрепятственный доступ к государственным, социальным и медицинским услугам.

В ответ на новые геополитические вызовы и риски Беларусь и Россия поступательно усиливают интеграцию, находя новые возможности для экономической кооперации и импортозамещения. Как отмечалось ранее, важная роль в этом процессе отводится межрегиональному сотрудничеству. Следует заметить, что губернаторы российских регионов довольно-таки частые гости в Беларуси. Не далее, как в этот понедельник (16.03.26), Минск посетила делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым.

Специалисты отмечают, что товарооборот Беларуси и Рязанской области последние пять лет устойчиво растёт и по итогам прошлого года достиг почти 280 миллионов долларов. Более того, он продолжает демонстрировать устойчивое повышение, и в планах партнёров достичь показателя в 300 миллионов долларов. Российский регион закупает в Беларуси мебель, промышленное оборудование, транспортную технику, бумагу и продовольствие. На состоявшейся встрече, в соответствие с планом мероприятий на 2025-2030 годы, были обсуждены новые направления сотрудничества. Например, стороны планируют развивать взаимодействие в фармацевтике и производстве медицинских изделий. Заинтересованы партнеры и в дальнейшем привлечении белорусских специалистов строительной отрасли.

А во вторник, 17 марта, в Воронеже состоялась рабочая встреча депутата Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергея Клишевича с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в гуманитарной сфере и перспективы сотрудничества по развитию инфраструктуры Воронежа. К слову, результатом взаимодействия этого региона России с белорусскими специалистами уже стал ряд значимых объектов в Воронеже. Среди них: крупнейшая в России школа «Содружество» на 2,8 тысячи мест, детский сад «Изумрудный город» и новая школа в поселке Стрелица.

В этом же контексте следует отметить, что на сегодняшний день почти во всех федеральных округах России (в семи из восьми) работают уже 11 мультибрендовых центров белорусской техники. Остался только северо-запад, где центр планируется открыть в этом году – в Санкт-Петербурге.

Помимо всего прочего, активно развивается сотрудничество между надзорными ведомствами двух стран-союзниц, которое играет ключевую роль в борьбе с трансграничной преступностью и в обеспечении правопорядка на пространстве Союзного государства. Так, в 2025 году российская сторона передала Беларуси свыше 220 лиц, обвиняемых и осужденных за совершение преступлений. В свою очередь, Беларусь экстрадировала в Россию 33 человека, разыскиваемых российскими правоохранителями.

Владимир Вуячич