В МВО поступили модули дистанционного управления "Трюфель" для пулеметов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Новейший модуль "Трюфель" для дистанционного управления крупнокалиберными пулеметами поступил на вооружение в Московский военный округ, сообщили в пресс-службе округа.

"В объединения, соединения и воинские части Московского военного округа поступили на вооружения новейшие модули "Трюфель" для дистанционного управления 12,7-мм пулеметами "Корд" и НСВ", - сказано в сообщении.

Модуль "Трюфель" предназначен для удаленного управления крупнокалиберным пулеметом и позволяет в режиме реального времени наблюдать за целью и вести прицельную стрельбу на дистанциях до 2 км. "Трюфель" состоит из станка, оптико-прицельной станции, которая позволяет вести бой в любое время суток благодаря лазерному дальномеру, тепловизору и прибору ночного видения, и пульта оператора, позволяющий в стороне от огневой позиции в укрытии управлять модулем по проводам. Питание происходит от аккумулятора, который позволяет функционировать "Трюфелю" до двух суток без подзарядки. Кроме того, программное обеспечение помогает оператору контролировать количество израсходованных боеприпасов и остаток патронов в ленте, а также выбирать тип стрельбы: одиночными, очередью по 3, 5 и 10 выстрелов или непрерывный огонь.