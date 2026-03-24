В России протестировали отечественный процессор «Иртыш C632»

Процессор «Иртыш C632»
Источник изображения: Трамплин Электроникс

Компания «Хи-Квадрат» первой в России провела производственные испытания нового отечественного серверного процессора «Иртыш C632». Испытания проводились на платформе Xsquare, предназначенной для быстрой разработки бизнес-приложений. Проверялась работоспособность системы при высокой нагрузке – более 20 тысяч пользователей и активных сессий одновременно. Время отклика составило 10-20 миллисекунд, что обеспечивает мгновенную обработку запросов без видимой задержки.

Нагрузочные испытания подтвердили пропускную способность 2 000 запросов в секунду на единицу серверного оборудования. Как отмечают в компании, это стало возможным благодаря нативному функционированию платформы Xsquare на архитектуре LoongArch, исключающей промежуточные слои трансляции и виртуализации.

Процессор «Иртыш C632» предназначен для критически важных задач, требующих надежности и доступности. Он может применяться в дата-центрах, государственном секторе, банках и промышленности. «Хи-Квадрат» верифицировала работу платформы Xsquare с процессором Loongson 3A6000, что упрощает переход на «Иртыш».

Ранее компания «Трамплин Электроникс» сообщила о выпуске первой партии опытных образцов серверных процессоров «Иртыш С 632».

Права на данный материал принадлежат ixbt.com
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
