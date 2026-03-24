Поставка на победу: Нигерия заинтересована в российском оружии из-за терактов

С какими вызовами сталкивается африканская страна и почему ей не помогла армия США

Нигерия проявляет интерес к российским вооружениям в условиях активной борьбы с терроризмом, сообщили «Известиям» в посольстве РФ в Абудже. После серии взрывов 16 марта, которые унесли жизни как минимум 23 человек, тема военно-технического сотрудничества приобрела особую остроту. Борьба с исламистами в стране уже вышла за рамки внутренних усилий: в декабре США при поддержке местных властей нанесли удары по лагерям боевиков. Однако эксперты подчеркивают: подавить террор мешают системные проблемы — взрывной рост населения, бедность и острый дефицит ресурсов на периферии.

Нигерия заинтересована в российском оружии

Ситуация с безопасностью в Нигерии остается критической. Страна, раздираемая этническими конфликтами, сепаратистскими настроениями и религиозным противостоянием, нуждается в вооружениях.

— Нигерия заинтересована в российском вооружении прежде всего из-за масштабных вызовов. К ним относятся деятельность исламских экстремистских группировок, связанных с международными террористическими сетями, а также пиратство в Гвинейском заливе, — пояснили «Известиям» в российском диппредставительстве.

Правовой фундамент для взаимодействия уже заложен: с 2023 года действует межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве. В октябре 2024-го стороны провели первое заседание профильной рабочей группы, второе намечено на 2026 год — сейчас Москва и Абуджа согласовывают сроки и место встречи.

Нигерийский полицейский стоит на рынке Майдугури, где прогремело несколько взрывов Источник изображения: Фото: REUTERS/Ahmed Kingimi

Вечером 16 марта в городе Майдугури — столице штата Борно — почти одновременно прогремели четыре взрыва. По данным следствия, атаки совершили смертники, связанные с организацией «Боко Харам» (признана террористической и запрещена в РФ).

Террористическая угроза в Нигерии не ослабевает последние 15 лет, отметил в беседе с «Известиями» заместитель директора Центра изучения Африки НИУ ВШЭ Всеволод Свиридов. В регионе действует сложный конгломерат группировок, которые меняют идеологию и бренды в зависимости от локальной специфики. Ключевые игроки — «Боко Харам» и ISWAP — западноафриканское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ) — постоянно конкурируют за ресурсы.

— Они борются за контроль над нелегальным трафиком, инфраструктурой и поборами с населения. Основные очаги нестабильности локализованы на северо-востоке, в районе озера Чад, но отдельные анклавы есть и на севере страны, — подчеркнул Свиридов.

По оценке ООН, конфликт на северо-востоке Нигерии, связанный с «Боко Харам» и другими исламистскими группировками, к концу 2020 года унес почти 350 тыс. жизней, причем значительная часть смертей пришлась на косвенные последствия войны — голод, разрушение инфраструктуры и отсутствие доступа к медпомощи.

При этом напряженность нарастает: 18 марта нигерийские военные отбили нападение на базу в Маллам-Фатори, ликвидировав 80 боевиков. Согласно Global Terrorism Index 2026, число смертей от рук террористов в стране за прошлый год выросло на 46% (до 750 человек), что вывело Нигерию на четвертое место в мире по этому показателю.

В борьбу даже пытались включиться США. В декабре американские силы нанесли удары по лагерям ИГ в штате Сокото, а в феврале командование AFRICOM подтвердило отправку в страну группы из 200 инструкторов для подготовки местных кадров. Однако уровень насилия не снизился.

Фото: REUTERS/Ahmed Kingimi/File Photo Источник изображения: iz.ru

По словам Свиридова, полностью побороть терроризм Нигерии мешает сочетание демографического давления и хронических социально-экономических проблем. Население страны быстро растет, тогда как государству приходится одновременно решать слишком много задач в условиях дефицита инфраструктуры, поэтому до периферийных регионов ресурсы нередко просто не доходят. На этом фоне для части молодежи участие в криминальных или радикальных группировках остается едва ли не единственным способом заработка и социальной самореализации. Тем не менее правительству удалось локализовать эту угрозу. Зоны нестабильности постепенно сокращаются, а экономика страны растет, добавил эксперт.

Дополнительным фактором остается и религиозный раскол: мусульманская и христианская общины составляют более 40% населения каждая.

К слову, «Боко Харам» добивается построения в Нигерии и регионе исламского порядка на основе шариата, отвергая светское государство и западное влияние. Террористы также часто связывают это с борьбой против коррупции и «несправедливости».

Сотрудничество России и Нигерии

Нигерия остается крупнейшей страной Африки по численности населения: по данным Всемирного банка, в 2024 году в стране проживало 232,7 млн человек, а годовой прирост составил 2,1%. При этом экономика тоже растет: в 2024 году ВВП увеличился на 4,1%, а в первой половине 2025-го — еще на 3,9% в годовом выражении.

Фото: Global Look Press/Ferhat Bouda Источник изображения: iz.ru

Одна из главных проблем страны — энергетика: доступ к электричеству в Нигерии имеют лишь около 61,2% жителей, а более 80 млн человек живут без него. Здесь Москва может помочь Абудже.

Между странами давно выстроены контакты в энергетике: соглашение о мирном атоме было подписано еще в 2009 году. Стороны обсуждали строительство АЭС и исследовательского центра, однако процесс ратификации документов нигерийской стороной затянулся. Последние контакты «Росатома» с местной профильной комиссией состоялись в сентябре 2024 года.

По словам научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Александра Шипилова, российские компании также проявляют интерес к добыче полезных ископаемых, поставкам зерна и удобрений. Важной точкой соприкосновения остается координация в рамках ОПЕК+, которую в июле 2025 года обсуждали вице-премьер РФ Александр Новак и глава нигерийского минфина Уэйл Эдун.

— Топливно-энергетический комплекс — это базис нигерийской экономики, но стране катастрофически не хватает мощностей для переработки сырья, — пояснил Шипилов. — За доступ к этим ресурсам идет жесткая международная конкуренция, и российским игрокам здесь часто не хватает долгосрочного кредитования, чтобы успешно тягаться с западными гигантами.

Фото: REUTERS/Sodiq Adelakun Источник изображения: iz.ru

Помимо добычи и переработки, для Нигерии критически важны развитие генерации, модернизация энергоснабжения и подготовка специалистов — именно в этих сферах российское участие могло бы придать сотрудничеству более прикладной характер.

Если Абудже удастся конвертировать экономический рост в реальное улучшение жизни людей и решить вопрос с безопасностью, страна сможет укрепить свое международное положение, заключил Шипилов.

Даниил Сечкин