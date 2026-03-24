Войти
Деловая газета "Взгляд"

Учения НАТО «Морской щит 2026» стартовали в Черном море

Источник изображения: © AP Photo / Vadim Ghirda

Учения НАТО «Морской щит 2026» с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в заявлении министерства обороны Румынии.

Маневры продлятся с 23 марта по 3 апреля, в них задействованы военнослужащие Румынии, Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции.

Министерство обороны Румынии сообщило, что в ходе учений будут задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотников. Румыния направила порядка 1,5 тыс. человек, 33 корабля, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.

Учения охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространства. Заявлено, что сценарии маневров адаптированы к современным вызовам безопасности и направлены на укрепление взаимодействия между союзниками.

В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что цель учений – поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО. В последние годы власти России отмечают значительный рост военной активности НАТО у западных границ, называя это "сдерживанием" и выражая обеспокоенность расширением инициатив альянса в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО на основе авиабазы "Михаил Когэлничану".

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Германия
Греция
Испания
Италия
Канада
Нидерланды
Польша
Португалия
Россия
Румыния
США
Турция
Франция
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
