Учения НАТО «Морской щит 2026» стартовали в Черном море

Учения НАТО «Морской щит 2026» с участием более 2,5 тысяч военнослужащих из 13 стран начались в Черном море, говорится в заявлении министерства обороны Румынии.

Учения НАТО "Морской щит 2026" начались в Черном море с участием более 2,5 тыс. военнослужащих из 13 стран, передает РИА "Новости".

Маневры продлятся с 23 марта по 3 апреля, в них задействованы военнослужащие Румынии, Болгарии, Канады, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Португалии, Испании, США и Турции.

Министерство обороны Румынии сообщило, что в ходе учений будут задействованы 48 кораблей и катеров, 64 единицы боевой техники, 10 летательных аппаратов и 10 беспилотников. Румыния направила порядка 1,5 тыс. человек, 33 корабля, включая фрегаты и ракетные корабли, а также морскую авиацию.

Учения охватывают морское, речное, подводное, наземное и воздушное пространства. Заявлено, что сценарии маневров адаптированы к современным вызовам безопасности и направлены на укрепление взаимодействия между союзниками.

В министерстве обороны Румынии подчеркнули, что цель учений – поддержание стабильности в Черноморском регионе и на восточном фланге НАТО. В последние годы власти России отмечают значительный рост военной активности НАТО у западных границ, называя это "сдерживанием" и выражая обеспокоенность расширением инициатив альянса в Европе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Румынии стартовало строительство крупнейшей в Европе базы НАТО на основе авиабазы "Михаил Когэлничану".

Дмитрий Зубарев