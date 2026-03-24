Минобороны Латвии отказалось от покупки вертолетов MD-530F

Легкий боевой вертолет MD Helicopters MD-530F Cayuse Warrior ВВС Афганистана ведет огонь из подвесных 12,7-мм пулеметных контейнеров FN M3P во время публичной демонстрации близ Кабула, 09.04.2015.
Источник изображения: Perry Aston / ВВС США

ЦАМТО, 23 марта. Минобороны Латвии отказалось от планов закупки легких ударных вертолетов MD-530F (ранее носил обозначение AH-530) производства компании MD Helicopters (MDH).

Как сообщает Jane's Defence Weekly, после проведенной Министерством обороны повторной оценки проекта покупки было признано, что предложенная к поставке конфигурация MD-530F не соответствуют требованиям Вооруженных сил страны.

Данный вывод был сделан латвийским военным ведомством после получения от производителя окончательного предложения с указанием стоимости и конфигурации вертолетов. Соответственно, было принято решение отказаться от закупки вертолетов.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2023 года Министерство обороны Латвии официально заявило о намерении приобрести в США 4 легких разведывательно-ударных вертолета MD-530F "Каюс Уорриор". Их планировалось применять для авиационной поддержки, проведения поисково-спасательных операций в боевых условиях, ведения разведки, а также перевозки войск и грузов.

Официальное предложение о поставке планировалось получить в 2024 году, после чего провести переговоры о деталях покупки. Предполагалось, что поставки будут выполнены к 2026 году, вертолеты будут размещены на авиабазе Лиелварде, где будет организован их ремонт и обслуживание.

Сделка с Латвией могла привлечь интерес к MD-530F других стран Восточной Европы, о чем старший директор компании MDH по развитию бизнеса в Европе и Латинской Америке Стив Рейна говорил в 2023 году.

Хотя Минобороны Латвии не раскрыло причины отмены закупки MD-530F, можно предположить, что одним из основных факторов стала высокая уязвимость подобных вертолетов в современных конфликтах. Как показывает опыт, даже защищенная вертолетная техника может быть поражена не только ракетами ЗРК, но и простыми FPV-дронами и огнем с земли.

