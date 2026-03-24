В Алабаме открыли крупнейший завод по производству компонентов для подлодок

ВМС США и компания Hadrian открыли в городе Чероки (штат Алабама) крупное производственное предприятие, расширяющее выпуск критически важных компонентов для многоцелевых атомных подводных лодок класса "Вирджиния" и стратегических АПЛ нового поколения класса "Колумбия". Как поясняет Navy Recognition со ссылкой на представителей американского флота, новый завод ускорит производство и удовлетворит растущий спрос по обеим программам.

"Запуск предприятия происходит в решающий момент, поскольку программа создания подлодок класса "Колумбия" является основой стратегии сдерживания США, и любая задержка влечет за собой последствия на национальном уровне", – подчеркивает изадние.

Многоцелевая АПЛ "Вашингтон" (класс "Вирджиния"), ВМС США USSWashingtonCommissioning.org

Производственный комплекс F4 занимает площадь 204,3 тысячи кв. метров. На его создание направили 900 млн долларов из федерального бюджета, а также 1,5 млрд частных инвестиций. Этот завод должен нарастить объемы выпуска прочных корпусных конструкций, модулей ракетных отсеков и компонентов ядерных силовых установок, имеющих решающее значение для соблюдения графика поставок подводных лодок и их оперативной готовности.

На заводе F4 внедрена новая модель, основанная на автоматизации, цифровом проектировании и масштабируемом производстве. Благодаря роботизации, системам контроля качества на основе искусственного интеллекта и высокоточной обработки, ожидается, что предприятие позволит сократить количество производственных ошибок и ускорить выпуск сложных компонентов для подводных лодок, требующих чрезвычайно жесткого соблюдения технологических допусков и строгого контроля качества.

Завод в Чероки относят к числу крупнейших в США площадок для передового производства, специализирующихся на поддержке военно-морского судостроения. Он позволяет консолидировать ранее распределенные производственные процессы в разрозненной сети поставщиков, повышая эффективность и сокращая задержки, связанные с нехваткой рабочей силы и ограниченными производственными мощностями.

Ожидается, что проект создаст до 1000 высококвалифицированных рабочих мест в сфере робототехники, интеграции цифровых систем и высокоточного производства.

Напомним, что подлодки класса "Вирджиния" считаются основными многоцелевыми АПЛ в составе американского флота и постепенно заменяют устаревшие субмарины класса "Лос-Анджелес". К настоящему времени в строю находятся 24 подлодки, а еще две переданы заказчику, но официальные церемонии ввода в эксплуатацию еще не состоялись. В общей сложности, должны построить более 60 таких субмарин.

Для ВМС США заказаны 12 стратегических АПЛ класса "Колумбия". Эти подлодки заменят состоящие сегодня на вооружении 14 носителей межконтинентальных баллистических ракет класса "Огайо". Первую подлодку обещают передать ВМС Соединенных Штатов в 2027 году. По данным американского флота, первое развертывание "Колумбии" намечено на 2030–2031 годы.