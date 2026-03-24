Латышский разработчик яхт нацелился на военное судостроение

Латвийская судостроительная компания Latitude Yachts объявила о формировании в своей структуре нового подразделения в оборонной сфере и представила его первый проект – тактический катер-катамаран LNT-27.

Судостроительная компания Latitude Construction, работающая под брендом Latitude Yachts в Рижском порту, создает новое предприятие Latitude Naval Technologies с целью разработки современных морских платформ для операций в сфере безопасности и обороны.

Тактический катер-катамаран LNT-27

"Таким образом, к производственным мощностям Рижского порта присоединится еще одна компания, развивая новое направление в латвийской кораблестроительной отрасли, сочетая богатый опыт с растущим спросом на современные технологии обеспечения безопасности на море, – отмечает Naval News. – В нынешних условиях такое предприятие не только будет способствовать экономическому росту Латвии, но и повысит безопасность республики и ее партнеров".

Первый проект новой компании – тактический катамаран LNT-27, предназначенный для патрулирования и других специализированных задач, где требуется быстрая, стабильная и эффективная морская платформа.

Latitude Naval Technologies намеревается развивать производство в Латвии, используя местный персонал и повышая инженерный потенциал страны. Планируется построить в Риге современную инфраструктуру для судостроения из композитных материалов.

Для продвижения этой инициативы компания расширяет свою команду и ищет инженеров, военно-морских конструкторов, техников и других специалистов, стремящихся к разработке морских технологий нового поколения.

Компания Latitude Construction, работающая в Рижском порту более 20 лет, занимается проектированием и строительством судов, яхт и различных морских платформ, используя как традиционные материалы, такие как сталь и алюминий, так и современные композиты.

Представители компании заявляют, что благодаря партнерским отношениям в Европе и Соединенных Штатах Latitude Construction накопила обширный опыт в реализации международных проектов и предоставлении комплексных инженерно-производственных решений. Ее компетенции выходят за рамки проектирования судов и включают разработку передовых производственных технологий.

Компания Latitude Yachts специализируется на крупномасштабных композитных конструкциях, передовых технологиях производства и роботизированной высокоточной фрезеровке, что позволяет изготавливать сложные геометрические формы и высокоточные детали для судостроения.

