Военное обозрение

Белорусские разработчики создали линейку наземных роботов «Адунок»

Источник изображения: topwar.ru

Белорусские разработчики из витебского конструкторского бюро «Дисплей» разработали для белорусских силовиков целую линейку наземных роботов «Адунок» на гусеничном ходу. Об этом сообщает Государственный военно-промышленный комитет Белоруссии.

Согласно публикации, в линейку входят четыре роботизированных платформы, различающиеся по массе, габаритам и грузоподъемности: «Адунок-М120»; «Адунок-М200»; «Адунок-М250»; «Адунок-М700». Цифры после буквы «М» обозначают грузоподъемность платформы. Самая «старшая» модель способна нести до 700 кг полезной нагрузки.

Все платформы имеют гусеничное шасси, такой вариант движителя был выбран для лучшей проходимости в ущерб скорости, развиваемой колесными вариантами. Платформы уверенно чувствуют себя на бездорожье, преодолевая подъемы и спуски, а также сложный рельеф. Двигатель электрический, что исключает громкий шум во время движения. Все платформы универсальные, могут применяться как носители вооружений, так и для доставки боеприпасов или эвакуации раненых.

Источник изображения: topwar.ru

Для платформ разработаны и адаптированы различные боевые модули с пулеметами калибра 7,62 и 12,7 мм, а также гранатометами, в том числе автоматическими. Управление платформами осуществляется по защищенному радиоканалу, дальность связи на открытой местности достигает 10 км.

На данный момент вся линейка платформ «Адунок» проходит опытную эксплуатацию в различных силовых ведомствах РБ, они уже участвовали в учениях, в том числе в совместных с ВС России. Министерство обороны Белоруссии планирует принять роботизированные наземные платформы «Адунок» на вооружение ВС РБ.

