Военное обозрение

Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран

Источник изображения: topwar.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что армия США на пять дней прекращает удары по Ирану на 5 дней после «удачных» переговоров.

По словам Трампа, в течение последних нескольких дней между Вашингтоном и Тегераном прошли «очень удачные» переговоры, по итогам которых он дал распоряжение отложить все военные удары по Ирану на пять дней. В частности, как утверждает президент США, при условии успешного продолжения переговорного процесса, американские военные в этот период времени не будут атаковать иранские электростанции и другую энергетическую инфраструктуру.

После заявления Трампа МО Ирана заявило, что американский президент врет, и временный отказ США от ударов по энергетике связан не с переговорами, а страхом последствий ударов КСИР по энергетике сопредельных стран. В то же время ресурсы, связанные с Корпусом Стражей Исламской Революции, заявляют, что в настоящее время не ведется каких-либо переговоров с Трампом.

Новость дополняется...

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
