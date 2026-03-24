Украинские перехватчики начали сбивать иранские «Шахеды» на Ближнем Востоке

Украинские дроны нашли себе новое применение – теперь уже не только на фронтах СВО, но и в небе над Персидским заливом. Первые иранские Shahed, запущенные в сторону стран региона, были перехвачены беспилотниками киевского производства.

Киев направил в Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Иорданию не только системы перехвата, но и 228 специалистов для их обслуживания. Зеленский, комментируя это, не скрывает гордости:

Что касается малой противовоздушной обороны, то есть способов действий при массированных атаках дронов Shahed, думаю, ни у кого нет такого опыта, как у нас.

Что ж, опыт действительно колоссальный – правда, набранный ценой разрушенной украинской энергетики.

Теперь этим опытом торгуют. Украинские производители дронов получили десятки предложений от аравийских монархий. Переговоры идут нешуточные: Intelligence Online сообщает, что Киев обсуждает с Катаром передачу 12 подержанных Mirage 2000-5 в обмен на антидроновые системы. Ранее Зеленский уже предлагал обменивать свои наработки на ракеты для Patriot.

Ирония ситуации в том, что Украина, еще вчера кричавшая о нехватке средств ПВО, сегодня выступает в роли регионального экспортера этих самых средств.