Войти
Военное обозрение

Украинские перехватчики начали сбивать иранские «Шахеды» на Ближнем Востоке

Источник изображения: topwar.ru

Украинские дроны нашли себе новое применение – теперь уже не только на фронтах СВО, но и в небе над Персидским заливом. Первые иранские Shahed, запущенные в сторону стран региона, были перехвачены беспилотниками киевского производства.

Киев направил в Катар, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Кувейт и Иорданию не только системы перехвата, но и 228 специалистов для их обслуживания. Зеленский, комментируя это, не скрывает гордости:

Что касается малой противовоздушной обороны, то есть способов действий при массированных атаках дронов Shahed, думаю, ни у кого нет такого опыта, как у нас.

Что ж, опыт действительно колоссальный – правда, набранный ценой разрушенной украинской энергетики.

Теперь этим опытом торгуют. Украинские производители дронов получили десятки предложений от аравийских монархий. Переговоры идут нешуточные: Intelligence Online сообщает, что Киев обсуждает с Катаром передачу 12 подержанных Mirage 2000-5 в обмен на антидроновые системы. Ранее Зеленский уже предлагал обменивать свои наработки на ракеты для Patriot.

Ирония ситуации в том, что Украина, еще вчера кричавшая о нехватке средств ПВО, сегодня выступает в роли регионального экспортера этих самых средств.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иордания
Катар
Кувейт
ОАЭ
Саудовская Аравия
Украина
Продукция
Mirage-2000
Patriot ЗРК
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
