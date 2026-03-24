Сроки сдвигаются: Эстония и Латвия вовремя не получили заказанные ЗРК IRIS-T

Источник изображения: topwar.ru

Эстония и Латвия выделили из своих довольно скромных бюджетов средства на покупку немецких систем ПВО IRIS-T. Первые установки IRIS-T прибалтийские лимитрофы получат уже до конца текущего года. С 2023 по 2027 год Латвия обязалась ежегодно выделять на укрепление своей ПВО дополнительно 200 миллионов евро. В свою очередь, за период с 2021 года Эстония в четыре раза увеличила свои военные расходы.

Предполагается, что в 2026 году расходы Эстонии на оборону достигнут 2,4 миллиарда евро, или 5,43% ВВП. 37% бюджета на 2026–2029 годы будет направлено на закупки, еще 25% — на боеприпасы. Контракт на поставку немецких систем ПВО оценивается примерно в 400 миллионов евро и является крупнейшим оборонным контрактом за всю относительно недолгую историю Эстонии.

Как известно, в мае 2023 года власти Эстонии и Латвии объявили о начале переговоров о совместном приобретении комплексов IRIS-T SLM. Ввиду небольших размеров обеих стран, было решено закупить системы ПВО средней дальности. Соответствующее соглашение о реализации проекта с производителем системы, компанией Diehl Defence, было подписано в сентябре 2023 года.

Изначально прибалтийские республики рассчитывали получить первые заказанные системы уже к 2025 году, однако в связи с возросшей загрузкой производственных линий немецкого предприятия сроки поставок сдвинулись. Помимо Эстонии и Латвии, компания Diehl Defence получила многочисленные заказы на свою продукцию от ряда других стран, в том числе от Украины, которая, как известно, получает установки ПВО в рамках западной военной помощи. Всего в 2026 году планируется произвести 10 ЗРК, из которых четыре пойдут на вооружение армии Германии, а остальные предполагается поставить другим странам, в том числе Эстонии и Литве.

Ранее сообщалось, что Diehl Defence объявила о планах по созданию сервисного центра в Латвии для обслуживания и ремонта своих систем противовоздушной обороны в Прибалтике. Для этой цели было заключено соглашение с латвийской компанией Ripo Remonta Centrs.