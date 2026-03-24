ЦАМТО

ВМС Аргентины получат первый вертолет AW-109M в 2027 году

AW109 Power. Фото с сайта agustawestland.com.

ЦАМТО, 23 марта. В феврале 2026 года Аргентина подписала контракт с итальянской группой Leonardo на поставку четырех многоцелевых вертолетов AW-109M в интересах Военно-морских сил.

Церемония подписания состоялась в ходе встречи министра обороны Аргентины Карлоса Прести и посла Италии Фабрицио Николетти. Поставка первой машины запланирована на 2027 год. Первый платеж по контракту был произведен в начале марта 2026 года. Данная информация подтверждена аргентинским изданием Zona Militar от 22 марта.

Программа инициирована в сентябре 2023 года, когда министр обороны Аргентины Хорхе Таяна подписал письмо о намерениях на приобретение восьми вертолетов AW-109M в ходе визита на производственную площадку Leonardo в Италии. В октябре 2025 года секретарь по вопросам стратегии и военных дел Министерства обороны Аргентины Марсело Росас Гарай официально подтвердил сокращение заказа до четырех единиц в связи с бюджетными ограничениями. Финансирование второго этапа программы на текущий момент не определено.

Общая стоимость контракта составляет 71,676 млн. евро (около 86,7 млн. долл.). В указанную сумму включены стоимость вертолетов, тренажера, комплекта запасных частей, инструмента и пакета логистической поддержки. Средняя стоимость одной единицы в рамках контракта – около 17,9 млн. евро, что превышает базовую цену AW-109M в стандартной конфигурации (8-11 млн. долл. за единицу). Финансирование осуществляется посредством внешнего кредита с поэтапным погашением, привязанным к срокам поставки. Кредитором выступает Credit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB). Страховое покрытие операции обеспечено итальянским экспортно-кредитным агентством SACE.

По состоянию на текущий момент авиационный парк ВМС Аргентины насчитывает около семи вертолетов AS-555 Fennec, из которых в состоянии летной годности поддерживается лишь одна машина. Вертолеты AS-555 изначально приобретались как платформа загоризонтного целеуказания для фрегатов типа MEKO-360 и не располагают ресурсом, необходимым для выполнения задач морского патрулирования, транспортировки и поисково-спасательных операций. Отсутствие исправных корабельных вертолетов лишало корабли возможности задействовать собственные авиационные средства в открытом море вопреки наличию штатных посадочных площадок. AW-109M призван устранить указанный пробел. Вертолеты будут базироваться преимущественно на патрульных кораблях типа OPV-87/90 класса "Бушар", приобретенных у Франции в 2019-2022 годах.

AW-109M обеспечит кораблям ВМС Аргентины возможность обнаружения и классификации целей за пределами радиолокационного горизонта корабля-носителя при радиусе действия свыше 100 морских миль. Применение вертолета в акватории Южной Атлантики предусматривает мониторинг ИЭЗ, контроль за незаконным рыбным промыслом и неопознанными судами, перевозку персонала и легких грузов, а также спасение личного состава с применением бортовой спасательной лебедки.

Leonardo рассматривает данный контракт как основу для реализации последующих программ военно-технического сотрудничества с ВС Аргентины с перспективой увеличения парка AW-109M до штатного состава (8 ед.).

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 11:16
  • 15074
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.03 08:31
  • 793
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 01:04
  • 2
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?