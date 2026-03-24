Швеция сдвигает сроки поставки Киеву боевых машин пехоты CV90 Mk IIIC

Источник изображения: topwar.ru

Обещанные Украине боевые машины пехоты CV90 Mk IIIC поступят на вооружение украинской армии в течение 24 месяцев, т.е. примерно через два года, а не в этом году, как было обещано ранее. Об этом говорится в обращении правительства Швеции, посвященном военной поддержке киевского режима.

Заказ боевых машин пехоты для Украины сделали совместно Швеция, Дания и Нидерланды, подписав в 2024 году контракт на производство и совместную закупку 205 единиц CV90 Mk IIIC на сумму 2,3 миллиарда долларов. Но не все эти машины предназначены Киеву, 115 БМП получит Дания, еще 50 уйдут шведам для замены уже переданной Украине техники со складов шведской армии. И только 40 боевых машин предназначены для киевского режима.

Изначально предполагалось, что первые произведенные BAE Systems Hägglunds CV90 Mk IIIC Киев получит уже в 2026 году, но, видимо, что-то пошло не так или союзники Украины переиграли, но теперь сроки сдвинулись на 24 месяца, т.е. не раньше 2028 года. Кроме самих машин, контракт предусматривает техническую поддержку, поставку запчастей, логистику и обучение экипажей.

Стоит отметить, что БМП CV90 уже стоит на вооружении ВСУ, техника поступила из наличия шведской армии. Новая версия CV90 Mk IIIC разработана с учетом боевых действий на Украине, но больших изменений в конструкции нет. БМП оснащается новой башней D35 с 35-мм автоматической пушкой Bushmaster III. Защита и маневренные характеристики не изменились и соответствуют прежней версии боевой машины.

