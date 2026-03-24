Китай запустил ракету Jielong-3 с морской платформы

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Globallookpress.com
Китай запустил ракету Jielong-3 со спутниками CentiSpace-2 с морской платформы

Китай запустил ракету Jielong-3 (Smart Dragon-3) с группой низкоорбитальных спутников CentiSpace-2, предназначенных для обеспечения дополнительной спутниковой навигации. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Запуск носителя с космическими аппаратами осуществлен Тайюаньским центром запуска спутников с платформы в Желтом море вблизи города Хайян провинции Шаньдун. «Все спутники были доставлены на запланированную орбиту», — говорится в заявлении агентства.

Ранее «Синьхуа» сообщило, что носитель Kuaizhou-11 Y7 с космическими аппаратами Juntian-1-04A, Dongpo (три спутника), Yuxing-3 (два), Weitong-1-01 и Xiguang-1-06 стартовал с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая.

Также в марте ракета Long March 2D с экспериментальными космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли Shiyan-30 03 и Shiyan-30 04 стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.03 11:16
  • 15074
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.03 08:31
  • 793
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 01:04
  • 2
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?