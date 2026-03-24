Как два конфликта раздирают Европу и США (Politico, США)

Politico: европейские лидеры опасаются, что Трамп прекратит поддержку Украины

В Европе опасаются, что Трамп примет ответные меры против союзников США за то, что они отвергли его призывы о помощи в войне с Ираном, пишет Politico. В первую очередь он может свернуть остатки американской помощи Киеву.

Николя Винокур (Nicholas Vinocur)

ЕС опасается, что президент Трамп бросит Украину, если блок не поддержит его на Ближнем Востоке.

Больше всего европейские лидеры боятся, что из-за войны в Иране Дональд Трамп отвернется от Украины.

Правительства пришли в ужас оттого, что президент США может принять ответные меры против европейских союзников Америки за то, что они отвергли его призывы о помощи на Ближнем Востоке. Первым делом он может свернуть остатки американской помощи Киеву, сообщили четыре дипломата ЕС, знакомые с ходом переговоров. Лидеры надеются, что ограниченной поддержки кампании против Тегерана хватит, чтобы избежать окончательного разрыва трансатлантических отношений и убедить Трампа придерживаться выбранного курса в конфликте с Россией.

“Война в Иране не должна отвлекать наше внимание от поддержки, которую мы оказываем Украине”, — заявил президент Франции Эммануэль Макрон в конце саммита ЕС в Брюсселе на прошлой неделе.

Тревогу лидеров ЕС понять нетрудно. В последние дни Трамп неоднократно пенял им за нежелание помочь ему разблокировать Ормузский пролив — морской путь, по которому поступает около 20 процентов мировой нефти, ныне фактически закрытый Ираном. Он также недвусмысленно увязал дальнейшую роль США в НАТО с конфликтом на Ближнем Востоке.

“НАТО — ЭТО БУМАЖНЫЙ ТИГР! — гневался он в своей социальной сети Truth Social в минувшие выходные. — Они жалуются на высокие цены на нефть, но не хотят помочь открыть Ормузский пролив”. “ТРУСЫ! — заключил он. — Мы вам это припомним!”.

В то же время опасения насчет перспектив трансатлантического альянса усугубились тем, что Москва предложила Вашингтону услугу за услугу: Кремль прекратит делиться разведданными с Ираном, если Вашингтон перестанет поставлять Украине данные о России, сообщил журнал Politico в пятницу (информация не подтверждена российскими официальными источниками, — прим. ИноСМИ).

Хотя США это предложение отклонили, как сообщили двое осведомленных источников, сам факт того, что оно было сделано, указывает на возможность выбора между вовлеченностью США в конфликт на Украине и на Ближнем Востоке.

“Прямо сейчас между Европой и США наметилась трещина, о чем я, как ярый сторонник Америки и атлантист, глубоко сожалею, — заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph. — Но это реальность, с которой приходится мириться. И я, конечно, стараюсь спасти всё что можно”.

Ракеты направо и налево

Правительства встревожены, что в ходе войны в Иране расходуются ракеты и средства противовоздушной обороны, необходимые Киеву для защиты от России, сообщили Politico четверо дипломатов ЕС на условиях анонимности в силу деликатности темы.

“Глядя на то, как Трамп обошелся с Гренландией, как он по собственной прихоти свернул обмен разведданными с Украиной, понимаешь, что всегда есть риск [что он точно так же свернет американскую поддержку Украины]”, — сказал один из дипломатов.

“Очевидный повод для тревоги — это что Ближний Восток отвлекает внимание от Украины, — добавил второй дипломат из небольшой страны ЕС. — Эмираты разбрасываются перехватчиками Patriot направо и налево — хотя в них отчаянно нуждается Украина. Это не должно стать ситуацией “или-или”, когда у США хватит возможностей лишь для одного конфликта, и они откажутся от Украины”.

Владимир Зеленский недвусмысленно заявил о риске такого компромисса, признавшись в четверг Би-би-си, что у него “дурные предчувствия” насчет влияния войны на Ближнем Востоке на Украину. Он посетовал, что по мере ее продолжения мирные переговоры между Украиной и Россией под эгидой США “постоянно откладываются”, а Кремль рассуждает о “ситуативной паузе”.

В минувшие выходные украинские переговорщики отправились в США на переговоры с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Последний у себя в X назвал встречу “конструктивной”, но не дал никаких намеков на то, когда возобновятся переговоры с Россией.

Свести ущерб к минимуму

Европейские лидеры, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, все активнее пытаются продемонстрировать, что поддерживают цель президента США разблокировать Ормузский пролив.

Выступая в привычной для себя роли посредника, Рютте откровенно восхвалял усилия Трампа. Бывший премьер-министр Нидерландов на прошлой неделе назвал уничтожение военного потенциала Ирана в ходе американско-израильской операции “очень важным”, увязав его с “европейской безопасностью”. Однако другие лидеры ЕС, включая премьер-министра Испании Педро Санчеса, подвергли критике эту войну как “незаконную”.

Макрон действует осмотрительнее на публике, но решительнее за кулисами. В ходе двух телефонных бесед с Трампом перед встречей лидеров ЕС в прошлый четверг президент Франции заверил своего американского коллегу, что Париж поможет разблокировать пролив, когда позволит ситуация. Это явствует из комментариев самого Трампа и третьего дипломата ЕС, посвященного в ход бесед.

“Все дело в том, чтобы подобрать ключ к конкретному человеку”, — сказал дипломат.

Утром в пятницу Макрон, ранее пообещавший направить флотилию в Ормузский пролив после того, как утихнет острая фаза войны, заявил, что Франция стремится разблокировать его с помощью Организации Объединенных Наций. На вопрос Politico в Европейском совете в четверг французский лидер ответил, что Париж намерен “переговорить с основными партнерами” о внесении в Совет Безопасности резолюции об обеспечении свободы судоходства по ключевой артерии.

Трамп вообще не большой поклонник ООН, но мог бы усмотреть некоторые плюсы в резолюции Совета Безопасности, если та заложит основу для более обширной коалиции для разблокировки пролива, сказал четвертый дипломат ЕС.

Британский лидер Стармер также активизировался, чтобы помочь Трампу на Ближнем Востоке. После сообщений о том, что Иран выпустил баллистическую ракету по американо-британской базе Диего-Гарсия в Индийском океане, Стармер дал США отмашку на использование британских баз для ударов по иранским объектам, нацеленным на Ормузский пролив. Ранее он разрешал их использовать лишь для оборонительных ударов.

Стармер также выступил организатором совместного заявления семи стран ЕС и их заокеанских союзников. В нем Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Канада и Япония выразили “готовность внести вклад в соответствующие усилия по обеспечению безопасного прохода через пролив”. Никаких конкретных обещаний, однако, не прозвучало, и третий дипломат заметил: “Это часть усилий в том же направлении. Мы должны показать Трампу, что предпринимаем меры на Ближнем Востоке. Это в наших интересах, но и в интересах Украины тоже”.

Однако пока что такие обещания остаются крайне неопределенными. Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркнули, что не намерены втягиваться в войну в Иране.

Но, по мнению Трампа, “все решает впечатление, которое нередко перевешивает суть”, заключил тот же дипломат.