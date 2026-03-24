Киев подпитывает мировой рынок нелегальной торговли оружием, заявил МИД

Здание МИД РФ Евгений Мессман/ ТАСС
ЦАМТО, 23 марта. Киев подпитывает мировой рынок нелегальной торговли оружием. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с задержанием Национальным агентством расследований Индии граждан Украины и США по обвинению в причастности к террористической деятельности.

Национальное следственное агентство Индии – главное антитеррористическое агентство страны – в минувший понедельник задержало на 11 дней шестерых украинцев и гражданина США по обвинению в подготовке боевиков в Мьянме, которые связаны с действующими в Индии повстанцами.

"Сегодня Киев серьезным образом подпитывает мировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. В этом ряду – снабжение продукцией военного назначения латиноамериканских наркокартелей, обучение террористов в Африке", – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В комментарии отмечается, что теперь "щупальца" порожденного Западом украинского "спрута" дотягиваются до региональных конфликтов на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии.

Индия
Мьянма
Россия
США
Украина
  • 24.03 11:16
  • 15074
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.03 08:31
  • 793
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 01:04
  • 2
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?