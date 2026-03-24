ЦАМТО, 23 марта. Киев подпитывает мировой рынок нелегальной торговли оружием. Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с задержанием Национальным агентством расследований Индии граждан Украины и США по обвинению в причастности к террористической деятельности.

Национальное следственное агентство Индии – главное антитеррористическое агентство страны – в минувший понедельник задержало на 11 дней шестерых украинцев и гражданина США по обвинению в подготовке боевиков в Мьянме, которые связаны с действующими в Индии повстанцами.

"Сегодня Киев серьезным образом подпитывает мировой рынок нелегальной торговли оружием и военными технологиями. В этом ряду – снабжение продукцией военного назначения латиноамериканских наркокартелей, обучение террористов в Африке", – говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В комментарии отмечается, что теперь "щупальца" порожденного Западом украинского "спрута" дотягиваются до региональных конфликтов на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии.