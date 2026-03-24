ВМС США активизируют строительство ПЛАРБ класса "Коламбиа"

ЦАМТО, 23 марта. Командование систем вооружения ВМС США подписало с General Dynamics Electric Boat дополнительное соглашение, предусматривающее ускорение строительства ПЛАРБ класса "Коламбиа".

Как сообщило военное ведомство США, стоимость контракта составила 15,383 млрд. долл. Соглашение включает проектирование дополнительных атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ), поддержку ведущего предприятия, работы по развитию потенциала поставщиков.

Работы реализуются в рамках планов ВМС США по строительству ПЛАРБ класса "Коламбиа" и АПЛ класса "Вирджиния".

Работы будут выполняться на предприятиях в Гротоне (шт.Коннектикут, 21%); Ньюпорт-Ньюс (шт.Вирджиния, 6%); Саннивейле (шт.Калифорния, 5%); Меномони (шт.Висконсин, 4%); Куонсет-Пойнт (шт.Род-Айленд, 4%); Фитчбурге (шт.Массачусетс, 3%); Филадельфии (шт.Пенсильвания, 3%); Мобайле (шт.Алабама, 2%); Бетлехеме (шт.Пенсильвания, 1%); других производственных площадках (51%). Как ожидается, работы по контракту будут завершены к июню 2035 года.

Программа строительства ПЛАРБ класса "Коламбиа" является одним из основных направлений поддержания морского компонента ядерного сдерживания ВМС США.

General Dynamics Electric Boat является ведущим предприятием в рамках программы поставки подлодок класса "Коламбиа", отвечает за проектирование ПЛАРБ и координацию в рамках всей сети производства. Программа реализуется в сотрудничестве с подразделением Newport News Shipbuilding компании Huntington Ingalls Industries.

Как сообщал ЦАМТО, General Dynamics Electric Boat в начале 2016 года была выбрана основным подрядчиком строительства ПЛАРБ "Коламбиа" в рамках соглашения о сотрудничестве с Huntington Ingalls Industries (HII). ПЛАРБ, являющиеся компонентом ядерной триады США, рассматриваются как сдерживающий фактор потенциального противника на перспективу. ПЛАРБ "Коламбиа" заменят состоящие на вооружении ВМС США подводные лодки класса "Огайо".

После завершения этапа проектирования в ноябре 2020 года с GDEB был подписан контракт стоимостью 9,474 млрд. долл. на выполнение строительства и проведение испытаний головной ПЛАРБ класса "Коламбиа". Соглашение также включало предварительные закупки, начальную постройку и связанные инженерные работы над второй подлодкой серии – (SSBN-827) "Висконсин".

Закладка киля головной ПЛАРБ, (SSBN-826) "Дистрикт оф Коламбиа", состоялась 4 июня 2022 года. Планируется, что она будет передана ВМС США в 2028 году. Закладка киля второй подлодки серии, "Висконсин", состоялась в конце августа 2025 года.

В настоящее время власти США планируют закупить в общей сложности 12 ПЛАРБ класса "Коламбиа". Предполагается, что подлодки серии будут эксплуатироваться до 2080 года.

Длина ПЛАРБ составит 560 футов (170,8 м), водоизмещение – 20810 т, расчетная скорость – более 20 узлов. "Коламбиа" станет самой большой подводной лодкой, когда-либо построенной в США. Ее реактор S1B не потребует дозаправки топливом в течение запланированного срока службы. Помимо 16 БРПЛ UGM-133 "Трайдент-2", подводная лодка будет вооружена торпедами Mk.48. Подлодки серии будут нести около 70% ядерного арсенала США.