Иран осуществил массированное применение усовершенствованных барражирующих боеприпасов "Араш-2"

ЦАМТО, 23 марта. В рамках эскалации на Ближнем Востоке Иран осуществил массированное применение усовершенствованных барражирующих боеприпасов (ББ) большой дальности типа "Араш-2" (Arash-2).

Согласно данным иранского информационного агентства Tasnim, удар был нанесен 21 марта в период с 04:00 до 05:00 по местному времени. Основными целями были выбраны критически важные объекты инфраструктуры международного аэропорта Бен-Гурион (Израиль). В качестве приоритетных целей поражения были определены заглубленные и наземные резервуары с авиационным топливом, а также специализированные стоянки самолетов-заправщиков, которые играют ключевую роль в обеспечении оперативной деятельности ВВС Израиля при проведении операций на значительном удалении от мест базирования.

ББ "Араш-2" представляет собой дальнейшее развитие иранской линейки БЛА-камикадзе. Аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме с широким применением композитных материалов и радиопоглощающих покрытий. Данное конструкторское решение направлено на радикальное снижение эффективной отражающей поверхности (ЭОП), что в ходе текущего применения позволило аппаратам преодолеть эшелонированные зоны ПВО/ПРО, включая районы ответственности комплексов "Железный купол" (Iron Dome) и "Праща Давида" (David's Sling).

Длина фюзеляжа ББ составляет 4,5 м при размахе крыла до 4 м. Силовая установка представлена поршневым двигателем внутреннего сгорания, что обеспечивает увеличение длительности нахождения в воздухе по сравнению с ранними реактивными прототипами. Крейсерская скорость полета составляет 185-200 км/ч, максимальная на пикировании – до 260 км/ч. Заявленный радиус действия (дальность полета) достигает 2000 км, что позволяет осуществлять пуски с глубинных территорий Ирана.

Аппарат оснащен комбинированной системой управления. На маршевом участке траектории используется инерциальная навигация, скорректированная по данным спутниковых систем. Для повышения точности и расширения спектра целей на конечном участке задействуется пассивная радиолокационная головка самонаведения, обеспечивающая наведение на излучающие РЛС противника. Масса осколочно-фугасной БЧ составляет от 150 до 260 кг, что является одним из самых высоких показателей в данном классе вооружений.

Оценочная стоимость единицы "Араш-2" составляет порядка 35 тыс. долл. То есть стоимость одной зенитной управляемой ракеты (ЗУР) комплексов перехвата превышает стоимость ББ в десятки раз. Высокая ремонтопригодность и технологичность сборки позволяют ВС ИРИ осуществлять массированные пуски для перенасыщения каналов целераспределения ПВО. По итогам атаки работа терминалов аэропорта была приостановлена, а логистические цепочки снабжения войск временно переориентированы на железнодорожный транспорт.

