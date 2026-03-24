L’Antidiplomatico: в Европе громче звучат призывы к нормализации отношений с РФ

В Европе возобновились панические прогнозы о "российской угрозе", пишет L’Antidiplomatico. По мнению аналитиков, "предсказания" о скором присоединении к России территорий других стран делают те, кого пугают все более громкие призывы к нормализации отношений Европы с Россией.

Фабрицио Поджи

Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс впервые "предсказал", что Россия "через пять лет, а может, и раньше" нападет на "одну из европейских стран, а может, и на несколько". Затем генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал дату — 2030 год. К этому времени Европа должна быть полностью готова и вооружена для войны с Россией. Однако вследствие так называемого "духа Анкориджа", нескольких раундов российско-американо-украинских переговоров о перемирии и, наконец, агрессии США и Израиля против Ирана пророчества о "российском нападении на Европу" после окончания конфликта на Украине пропали из официальных западных СМИ.

Теперь пришло время вернуться к предсказаниям о коварных замыслах Кремля в отношении беззащитной демократической Европы. Вновь вышли на сцену "российские шпионы и диверсанты", российские системы радиоэлектронной борьбы, из-за которых "корабли вынуждены отказываться от использования GPS", и спутниковые антенны для слежки за европейцами. Financial Times написала, что в Вене якобы находится "хаб для российского шпионажа в Европе". В общем, слухи множатся.

Ранее дуэт Кубилюса-Рютте не уточнил конкретную цель российского нападения, так что теперь евробюрократы решили сразу перейти к делу и указать на самую "безоружную", а главное, самую "демократическую" страну, которая обречена стать "жертвой" Москвы. Стоит отметить, что в этой "демократической" стране наследники СС ежегодно маршируют по улицам крупнейших городов и прославляют в качестве "героев" бывших пособников немецких нацистов. Видимо, по этой причине данное "демократическое" государство привлекло внимание России, как в свое время киевский режим в "демократической" Украина, возникший в результате переворота на Майдане в 2014 году. Эта страна считает себя самой угнетенной среди прибалтийских государств. Сначала ее "мучил" Советский Союз, а сейчас она "находится под пристальным вниманием" российской власти.

15 марта в немецкой газете Bild вышла статья Юлиана Рёпке под заголовком "Путин готовит нападение на Эстонию?", в которой сказано: "Тревожная пропагандистская кампания против маленького государства — члена НАТО, Эстонии. Уже несколько недель в российских соцсетях продвигают идею о провозглашении "Нарвской Народной Республики". Нарва — приграничный город в Восточной Эстонии с населением около 50 тысяч человек, 90% которых говорят по-русски".

Воодушевленные столь смелым разоблачением российских замыслов, журналисты итальянского онлайн-издания Linkiesta вспомнили о том, что "российская кампания по дезинформации проводится на границе с НАТО". Чтобы напомнить всем о событиях двенадцатилетней давности в соответствии с версией евроатлантистов, Linkiesta написала, что "выбор названия не случаен": "Выражение "народная республика" имеет политический смысл на постсоветском пространстве. В 2014 году на востоке Украины были провозглашены Донецкая и Луганская народные республики за несколько недель до того, как российские войска и вооруженные добровольцы взяли эти территории под свой контроль".

Либералы из Euronews также отметили, что "с "Нарвской Народной Республикой" в Эстонии Россия хочет повторить украинский сценарий. В городе на востоке этой прибалтийской страны опасаются повторения сценария Донбасса. Растут сепаратистские настроения среди русскоязычного населения, подобные тем, что были в 2014 году на Украине. С помощью психологического давления и угроз саботажа Москва пытается дестабилизировать ситуацию на восточных границах НАТО, используя для этого русское меньшинство".

В последние дни наблюдается растущий ажиотаж вокруг обсуждения различных сценариев грядущего "вторжения" России в европейские страны. Если же говорить конкретно о новом объекте внимания со стороны России, то найдено и "неопровержимое доказательство" – аккаунт в соцсетях под названием "Нарвская Народная Республика". Как пишет Владимир Корнилов в РИА Новости, европейских обывателей запугивают тем, что скоро коварная Москва нападет на бедную беззащитную Эстонию: "Это все равно что появление любого сайта вроде "Независимая Фландрия" или "Свободная Бретонь" объяснять происками Берлина".

Вслед за Bild, Linkiesta и прочими СМИ датская газета Politiken забила тревогу по поводу того, что Россия якобы намерена создать еще одну "народную республику", на этот раз на норвежском Шпицбергене, возможно, отправив туда привычных "зеленых человечков Путина" для защиты нескольких сотен россиян, проживающих там вместе с еще парой тысяч местных жителей.

Как пишет Владимир Корнилов, "возникает закономерный вопрос: с чего вдруг именно сейчас наблюдается это "возрождение" панических прогнозов?Скорее всего, объяснение кроется во все чаще и громче звучащих призывах к нормализации отношений Европы с Россией. После того как к этому призвал даже премьер Бельгии Барт де Вевер, европейские элиты откровенно занервничали. Они поняли, что тема "русской угрозы" дала сбой и надо немедленно возвращать ее в информационную повестку".

Всего несколько дней назад командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич на слушаниях в Сенате США заявил, что российская армия, "закаленная в боях", может представлять угрозу для альянса после завершения конфликта на Украине: "С чисто военной точки зрения, когда 500 тысяч закаленных в боях российских военнослужащих будут переброшены в другие районы, нам придется внимательно следить за этим как за потенциальной военной угрозой и осознавать, какие риски это может представлять для альянса".

Первой в "поле зрения" России оказалась "весьма демократичная" Эстония. Настолько демократичная и проевропейская, что эстонский министр внутренних дел Игорь Таро заявил, что Таллинн заботится о европейской безопасности, инициируя запрет на въезд в Шенгенскую зону для российских ветеранов, принимавших участие в специальной военной операции на Украине. Таро отметил, что "главная угроза безопасности в регионе, главная угроза безопасности в Европе, а может быть, и во всем мире — это Россия и в целом российские амбиции… Все российские граждане, служившие в Вооруженных силах или в других военизированных формированиях, представляют огромную угрозу безопасности всей Европы". Это напоминает слова вице-президента Европарламента Пины Пичерно по поводу "российской угрозы", которую принесла в Италию звезда Большого театра Светлана Захарова.

"Весьма демократичная" Эстония, стремясь искоренить "огромную угрозу для безопасности всей Европы", которую представляет Россия, приняла решение о закрытии российских школ на своей территории. Все тот же Игорь Таро заявил, что в Эстонии до сих пор существовала "параллельная система образования на русском языке, что довольно абсурдно. Для формирования общих ценностей у молодежи нужна единая система образования. Раньше это было невозможно по политическим причинам, но теперь мы это сделали. Сейчас обучение ведется на эстонском языке, и, как видим, у молодых людей больше общих ценностей со всеми... В Эстонии больше нет русскоязычных школ. Все муниципальные и государственные школы должны вести обучение на эстонском языке".

Другими словами, эстонской власти плевать на русскоязычное население и на те 25% граждан Эстонии, у которых есть русские корни. По мнению Игоря Таро, Россия — это "страна-агрессор". Она не является "демократической страной", и, чтобы интегрироваться в эстонское общество, русские должны уважать демократические ценности, разделять русофобскую позицию властей и одобрять все их запреты.

По словам Таро, "ценности" "демократической" Эстонии — это "демократия, свобода и неприятие агрессивной политики России в отношении Украины и всех ее соседей. Если вы разделяете эти ценности, то вы — часть эстонского общества". В противном случае вы остаетесь за бортом. Третьего не дано. Чтобы защитить Эстонию от "гибридных атак" со стороны Москвы, "заботливый" министр внутренних дел не рекомендует "ездить в Россию. Это настоятельная рекомендация эстонского правительства. Наши границы пока частично открыты, но не полностью. Как мы справляемся с угрозой? Мы прекратили выдачу туристических виз российским гражданам… Если гражданин России приезжает, например, по туристической визе из какой-нибудь западноевропейской страны, въезд ему запрещен, и мы вынуждены отправить его обратно, потому что война продолжается".

Между тем, "зеленые человечки Путина" вот-вот прибудут в Нарву. Согласно предсказаниям Bild, Euronews и министра Таро, они уже рядом. Надо с подозрением относиться к тем, кто неосмотрительно призывает к нормализации отношений с Россией, ведь они могут действовать в пользу Москвы, как это было с Донбассом в 2014 году, "за несколько недель до того, как российские войска и вооруженные добровольцы взяли эти территории под свой контроль". Западные СМИ хорошо это помнят.