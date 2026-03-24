Российский дрон-перехватчик «Ёлка».

В зарубежных СМИ обсуждаются, технические характеристики малоизвестного российского дрона-перехватчика «Ёлка», обнародованные одним из украинских военных экспертов.

Согласно публикации, перехватчик «Ёлка» работает только в светлое время суток и не может использоваться в дождь. Его эффективная дальность действия составляет около 3 км, а заявленная скорость – до 200 км/ч. Система рассчитана на работу при скорости ветра до 8 м/сек.

Как утверждает автор, в базовой конфигурации дрон не оснащен боевой частью и полагается на кинетическую энергию прямого перехвата. Система оптимизирована для поражения целей, движущихся со скоростью до 80 км/ч, независимо от угла атаки, в то время как для поражения более быстрых целей требуется корректировка траектории и угла атаки.

Дрон-перехватчик «Ёлка». Общий вид

Дрон якобы демонстрирует снижение эффективности при определенных визуальных условиях. В частности, он плохо работает при высокой контрастности облачного покрова и ярком прямом солнечном свете. Если перехватчик теряет цель, он поднимается на высоту около 50 м, а затем планирует вниз.

Технические детали, представленные на опубликованной схеме, дают дополнительное представление о конструкции беспилотника. Планер изготовлен из углеродного волокна, включая углеродную трубу 8×100 мм и элементы каркаса и. Детали планера, печатаются на 3D-принтере. Конструкция включает в себя переднее крыло, боковые обтекатели и несколько аэродинамических поверхностей, обеспечивающих устойчивость и маневренность.

Дрон-перехватчик «Ёлка». Схеме конструкции

Бортовая электронная компонентная база включает в себя несколько плат управления, в частности: плату для зарядки, плату с гироскопом, плату с датчиком Холла и блок управления питанием (PMU), а также охлаждающий вентилятор 30×10 мм на 5 В. Эти системы отвечают за управление полетом, стабилизацию и распределение энергии.

Оптическая система состоит из сменных объективов, включая варианты 4,35 мм и 12 мм, платы камеры, устанавливаемой в головной части планера, крепежных элементов M12 для объективов и алюминиевого крепления камеры. Такая конфигурация предполагает ориентацию на визуальное отслеживание и наведение на воздушные объекты.

Силовая установка и система управления включают двигатели Skystars KOKO RS 2275 1950KV, электронные регуляторы скорости Skystars KM60A AM32 и сервоприводы BLUEARROW D0576 HS MG HV. Дрон оснащен четырьмя пропеллерами iFlight Nazgul 5R V2 и питается от литий-полимерного аккумулятора Gaoneng GNB2200 6S.

В систему также интегрирован модуль обработки данных «Иголка», который представляет собой сигнальный процессор со встроенным модулем искусственного интеллекта и алгоритмами машинного обучения. Предполагается, что он будет помогать в отслеживании целей и их поражении.

Российские источники называют этот беспилотник «очень простым и эффективным средством перехвата БПЛА на коротких дистанциях», отмечая, что его можно использовать как в наступательных целях, например для прикрытия пехоты от дронов, так и в оборонительных целях для защиты инфраструктуры, в том числе в городских районах.

Согласно этим источникам, дрон производится на заводе в Москве и разрабатывался в нескольких конфигурациях с учетом опыта боевых действий. Существует две основные версии: одна без БЧ, предназначенная для кинетического перехвата, и другая с осколочно-фугасной БЧ частью массой 360 гр.

Со ссылкой на российские источники, утверждается, что БПЛА «Ёлка» в настоящее время считается одним из самых продвинутых противобеспилотных решений в силовых структурах России.

Источник: Defence Blog