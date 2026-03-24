Рютте оценил способность удара Ирана по Европе, на всякий случай похвалив Трампа

Источник изображения: topwar.ru

Генсек Североатлантического альянса прокомментировал недавний удар Ирана по военной базе Британии и США Диего-Гарсия в Индийском океане. Репортёры попросили Рютте ответить на вопрос о том, есть ли теперь опасность для европейских стран НАТО от иранских ракет, если те способны преодолеть расстояние порядка 4000 км (именно столько от Ирана до архипелага Чагос, к которому Диего-Гарсия и относится).

Марк Рютте:

Мы пока не готовы точно судить об этом, но точно знаем, что он (Иран) близок к получению такой возможности. Мы оцениваем это по базе Диего-Гарсия и делаем выводы, так ли это.

Далее Рютте включил «капитана Очевидность»:

Если это так, то, получается, что возможность эта (достать до Берлина, Парижа и Лондона – как было в вопросе журналиста) у них есть. А если это не так, то мы знаем, что они подходят к такой возможности очень близко.

Далее Рютте перешёл к расхваливанию президента США Дональда Трампа. По словам натовского генсека, «ему кажется, что большинство политиков в Европе удовлетворены тем, что делает президент США»:

Он лишает Иран способности снова экспортировать хаос, распространять его в регионе и во всём мире.

Так вот оно что… Оказывается, это Иран, а не сами США, являлся «экспортёром хаоса». Видимо, это Иран вторгался в самые разные страны мира, вводил тысячи санкций, выкрадывал президента суверенной страны, облагал весь мир запредельными пошлинами, спонсировал госперевороты…