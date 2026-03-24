Рютте оценил способность удара Ирана по Европе, на всякий случай похвалив Трампа

Генсек Североатлантического альянса прокомментировал недавний удар Ирана по военной базе Британии и США Диего-Гарсия в Индийском океане. Репортёры попросили Рютте ответить на вопрос о том, есть ли теперь опасность для европейских стран НАТО от иранских ракет, если те способны преодолеть расстояние порядка 4000 км (именно столько от Ирана до архипелага Чагос, к которому Диего-Гарсия и относится).

Марк Рютте:

Мы пока не готовы точно судить об этом, но точно знаем, что он (Иран) близок к получению такой возможности. Мы оцениваем это по базе Диего-Гарсия и делаем выводы, так ли это.

Далее Рютте включил «капитана Очевидность»:

Если это так, то, получается, что возможность эта (достать до Берлина, Парижа и Лондона – как было в вопросе журналиста) у них есть. А если это не так, то мы знаем, что они подходят к такой возможности очень близко.

Далее Рютте перешёл к расхваливанию президента США Дональда Трампа. По словам натовского генсека, «ему кажется, что большинство политиков в Европе удовлетворены тем, что делает президент США»:

Он лишает Иран способности снова экспортировать хаос, распространять его в регионе и во всём мире.

Так вот оно что… Оказывается, это Иран, а не сами США, являлся «экспортёром хаоса». Видимо, это Иран вторгался в самые разные страны мира, вводил тысячи санкций, выкрадывал президента суверенной страны, облагал весь мир запредельными пошлинами, спонсировал госперевороты…

  • Обсуждаемое
  • 24.03 11:16
  • 15074
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.03 08:31
  • 793
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 01:04
  • 2
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"
  • 21.03 21:16
  • 0
По поводу "Что было бы, если Российская империя продолжала бы существовать".
  • 21.03 19:40
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать? (литературный ответ)
  • 21.03 19:01
  • 0
Что было бы, если Российская Империя продолжала бы существовать?