Войти
РИА Новости

Новый тяжелый БПЛА применяется в ходе боев за Константиновку

302
0
0
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Новый тяжелый БПЛА "Гекса-кран" применяется в ходе боев за Константиновку

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Новый тяжелый беспилотник РФ "Гекса-кран" применяется группировкой "Южная" в ходе боев за Константиновку, сообщило министерство обороны России.

"Операторы подразделения войск беспилотных систем танкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады "Южной" группировки войск в ходе боев за Константиновку протестировали и успешно применяют новый отечественный тяжелый беспилотник "Гекса-кран", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в ходе боевой работы тяжелый БПЛА осуществил сброс противотанковой мины ТМ-62 и уничтожил укрытие противника, а также был выполнен сброс трех боеприпасов, полностью уничтоживших укрепления ВСУ на одном из участков фронта в районе Константиновки.

"Беспилотник продемонстрировал успешную работу в зоне СВО. Хочется отметить, что это наша отечественная разработка и именно этот беспилотник намного технологичнее, чем его вражеские аналоги", - рассказал о работе с новым дроном командир взвода с позывным "Гера".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
    Обновить
