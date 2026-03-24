Источник изображения: Фото: ВВС США

Американский истребитель - бомбардировщик F-15E Strike Eagle совершал боевой вылет над Ормузским проливом. В этот момент боевой самолет был взят на сопровождение прицельным комплексом иранского зенитного ракетного комплекса, который выпустил по нему две ракеты.

Эти средства поражения, по всей видимости, имеющие инфракрасные головки самонаведения, по какой-то причине не попали в самолет агрессоров. Пилот, заметив опасность, начал отстрел ложных тепловых целей. В этот раз экипажу "Ударного орла" повезло - им удалось избежать поражения.

Видео: "Военный осведомитель"

"Военный осведомитель", делает вывод, что работал зенитный комплекс AD-08 Majid или барражирующая ракета "358". Военный эксперт Юрий Лямин не исключает, что, хотя наблюдение велось через телевизионно - тепловизионный прибор, по летательному аппарату могли отработать и из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Источник изображения: Фото: ВВС США

Этот случай еще раз демонстрирует, что несмотря на значительные усилия "коалиции Эпштейна" полеты над Ираном до сих считаются очень опасными, и потери авиатехники сейчас - самые крупные после 1991 года, когда США вместе со своими сателлитами бомбили иракцев.

Алексей Брусилов