Китайский Z-21 впервые показали вблизи

Китайский ударный вертолет Z-21 впервые показали вблизи

Новый ударный вертолет Z-21, который разработали в Китае, впервые запечатлели вблизи. На фотографии машины обратил внимание Telegram-канал военного эксперта Юрия Лямина ImpNavigator.

На фото показан один из прототипов Z-21, который засняли с левого борта. Снимок позволяет рассмотреть двух членов экипажа и конструкцию трехопорного шасси. Основные стойки способны гасить энергию удара при аварийной посадке. Также на фото хорошо видна обзорно-локационная станция в носовой части вертолета и точки для подвески вооружения на крыле.

Первые снимки нового вертолета появились в китайских соцсетях в 2024 году. На Западе Z-21 называли гибридом ударного Z-10 и многоцелевого Z-20. В арсенал машины входит автоматическая пушка, которую дополняют управляемые ракеты класса «воздух-земля» и «воздух-воздух».

В феврале издание TWZ сообщило, что американские ударные вертолеты AH-64 Apache получат специальные пушечные снаряды для борьбы с малоразмерными дронами. Боеприпасы калибра 30х113 миллиметров оснащены неконтактным взрывателем.