Есть два типа болельщиков: те, кто смотрит один матч ради зрелища, и те, кто параллельно отслеживает еще четыре, используя аналитические выкладки в целях прогнозирования. Для вторых обычно классического лайв-скора уже недостаточно. Им подавай Smart-аналитику, AI-предикторы, тепловые карты, xG и уведомления, которые опережают телетрансляцию. К счастью, рынок приложений для спортивной статистики переживает ренессанс. Новые поставщики софта заходят в индустрию с хайлайтами, тотальной кастомизацией и скоростью, от которой у «динозавров» старой школы заклинило бы сервера. О лучших из таких решений и пойдет речь далее.

Sofascore — лидер визуализации данных

Если старый добрый Flashscore напоминает строгий бухгалтерский отчет, то Sofascore — это полноценный центр управления полетами. Приложение подкупает страстью к визуализации, давая не только увидеть последствия игровой ситуации, но и понять причину. Незаменимый инструмент для тех, кто привык анализировать игру по качеству созданных моментов.

FotMob — футбольный фанат в кармане

Если ваша основная специализация — футбол, FotMob станет идеальным выбором. Это популярное мобильное приложение и веб-сервис (более 12-14 млн пользователей), предоставляющее спортивные результаты в реальном времени, подробную статистику матчей, новости, трансферы и оповещения о голах. Освещает более 200 лиг и турниров по всему миру, обеспечивая быстрые обновления и прямые текстовые комментарии.

365Scores — мастер персонализации

Сильной стороной приложения является интеллектуальная лента новостей. Пользователи могут подписываться на любимые команды и турниры, чтобы получать оповещения только о важных для них событиях. Отдельно выделим видеообзоры лучших моментов и детальное расписание будущих игр.

WhoScored — выбор профессиональных скаутов

Это «библия» для футбольных гиков и аналитиков. Ресурс знаменит уникальной системой рейтингов, основанной на алгоритмах обработки данных Opta по более чем 200 показателям.

Ключевые преимущества:

доступ к историческим данным личных встреч за последние десять лет;

подробная раскладка по сильным и слабым сторонам каждой команды и ее лидеров;

прогноз погоды и его влияние на специфику конкретного стадиона;

вероятные составы, списки травм/дисквалификаций, обновляемые задолго до официального протокола.

В отличие от похожих сервисов, нейросеть WhoScored дает оценку вероятным исходам по ходу матча, меняя прогнозы исходя из обстоятельств. К слову, чаще прочих верно предсказывает точный счет.

AiScore — прорыв в мире больших данных

Завершает наш хит-парад сервис, который берет невероятным охватом событий. Разумеется, в нем анализируют все топ-лиги и чемпионаты, но в то же время AiScore спокойно дает подробную отчетность по третьему дивизиону Вьетнама или молодежному первенству Исландии. Предоставляет развернутые онлайн-результаты игр, подробную статистику матчей и прямые трансляции для множества видов спорта, охватывая свыше 15 дисциплин.