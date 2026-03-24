США начинают испытывать проблемы с запасами крылатых ракет для ударов по Ирану

Источник изображения: topwar.ru

Развязанная США и Израилем война с Ираном грозит оставить американцев не только без зенитных ракет, но и без крылатых. Как сообщает Центр стратегических и международных исследований (CSIS), у США очень большой расход боеприпасов.

Согласно оценке аналитиков, только за первые шесть дней войны с Ираном США выпустили 786 ракет JASSM и 319 TLAM («Томагавки»). Причем удары продолжались и в последующие дни. Окончательных цифр пока нет, но предполагается, что скоро запасы крылатых ракет покажут дно.

Согласно имеющимся данным, до войны с Ираном у США имелось 3500 ракет JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) — высокоточная ракета «воздух — земля». За первые дни было израсходовано 786 ракет, т. е. 22,4% от всего количества. А поскольку эта ракета является основным оружием американских стратегических бомбардировщиков B-52, B-1 и B-2, которые продолжают наносить удары по Ирану, то на сегодняшний день половины арсенала точно нет. Масла в огонь подливает тот факт, что Пентагон не заказывал производство ракет JASSM на этот год, поэтому израсходованные запасы пополнять нечем.

По «Томагавкам» ситуация похожая. На начало конфликта в арсенале США находилось 3200 крылатых ракет. За первые дни было израсходовано 319, т. е. 10% от общего количества, а поскольку удары продолжаются, то расход растет. Но тут Пентагон подстраховался, сделав заказ на производство «Томагавков» в этом году. Правда, всего 190 ракет, так что расходы компенсированы будут не в полной мере.

На этом фоне Трамп обещает усилить удары по Ирану, однако, как считают эксперты, надолго США не хватит, какое-то количество ракет все равно нужно будет сберечь. Как говорится, «на всякий случай».