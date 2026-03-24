Бундесвер пожаловался на российские спутники, слушающие разговоры немцев

Российские спутники спокойно прослушивают разговоры европейцев, а Европа ничего с этим поделать не может, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Европейцы снова жалуются на российские спутники-шпионы. Особенно немцы, которые используют незашифрованные каналы спутниковой связи. Как утверждает глава космического командования Бундесвера генерал-майор Михаэль Траут, российские космические аппараты буквально перехватывают сообщения немецкой армии.

По словам генерала, российский спутник «Луч-2», запущенный на орбиту в марте 2023 года, изначально находился в 3 тысячах километрах от европейского аппарата Intelsat-39, но затем приблизился к нему и еще нескольким спутникам связи и до сих пор находится там.

«Луч-2» может перехватывать информацию, передаваемую с Земли на спутник Intelsat-39 или со спутника Intelsat-39 на Землю.

Хотя спутник Intelsat-39 является гражданским, но Бундесвер иногда пользуется им, причем игнорируя правила шифрования для конфиденциальной информации. Например, в 2024 году немцы обсуждали поставки оружия на Украину, передавая информацию через этот спутник, а потом она попала к русским. Кроме того, как подозревают в Европе, российский спутник-шпион может перехватывать команды управления европейским космическим аппаратом и манипулировать им.

Ранее Траут заявил, что Германия инвестирует в космос 35 млрд евро, чтобы создать зашифрованную военную группировку из более чем 100 спутников, известную как SATCOM Stage 4.