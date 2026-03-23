«Сбит и серьезно поврежден»: Иран заявил о поражении американского F-35

CNN: истребитель F-35 поражен иранской ракетой во время боевого вылета

Тегеран утверждает, что сбил американский истребитель пятого поколения F-35: по заявлению КСИР, самолет «был серьезно поврежден». По оценке иранского Гостелерадио, поражение воздушного судна по стратегической ценности «сопоставимо с уничтожением военного корабля». В Центральном командовании армии США факт инцидента подтвердили, но заявили, что F-35 «благополучно приземлился» на одной из авиабаз. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Выполнявший боевой вылет истребитель F-35 ВВС США совершил экстренную посадку на одной из ближневосточных авиабаз после полученных в воздухе повреждений, сообщает CNN. Предполагается, что он был поражен иранской ракетой.

Корпус стражей исламской революции Ирана в своем Telegram-канале распространил видео удара. Утверждается, что самолет был атакован силами противовоздушной обороны в центре Ирана сегодня в 2:50 ночи. На кадрах виден узнаваемый силуэт F-35 с последующим подлетом ракеты и взрывом.

«Истребитель F-35 армии США был сбит и серьезно поврежден современными системами аэрокосмической обороны КCИР», — говорится в сообщении.

В Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердили факт инцидента, но заявили, что последствия не столь серьезны.

«Самолет благополучно приземлился, пилот находится в стабильном состоянии. По факту инцидента ведется расследование», — заявил представитель CENTCOM Тим Хокинс.

Издание «Военное обозрение» напоминает, что на вооружении у Ирана имеются как собственные зенитно-ракетные комплексы, так и ЗРК российского и китайского производства. Какой из них был задействован в атаке, неизвестно.

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщало, что закупленная Ираном в 2019 году у России радиолокационная система дальнего действия «Резонанс-НЭ» позволяет оповещать ПВО о приближении целей с низкой эффективной поверхностью рассеяния, таких как F-35. Это позволяет наземным системам сфокусировать датчики на районе приближающегося самолета для дальнейшего удара по нему.

По данным CNN, в случае подтверждения информации о попадании ракеты в F-35 это будет первый случай, когда Иран сбил американский самолет в ходе начавшейся в конце февраля войны. В публикации отмечается, что истребители F-35 используют в конфликте и США, и Израиль.

В свою очередь Telegram-канал иранского Гостелерадио ParsToday Russian сообщил, что «поражение F-35 по своей стратегической ценности сопоставимо с уничтожением американского военного корабля». После этого, как утверждается, акции производителя F-35 компании Lockheed Martin резко пошли вниз.

«Летаем, куда хотим»

Издание Eurasia Daily отмечает, что практически одновременно с появлением информации о поражении F-35 президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле неба над Ираном со стороны ВВС США. Заявление прозвучало на совместном брифинге с премьером Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

«Иранские зенитные системы уничтожены. Мы летаем, куда захотим. Никто даже не пытается по нам стрелять», — сказал Трамп.

На том же брифинге Трамп сделал другое громкое заявление, фактически сравнив свое нападение на Иран в 2026 году с нападением Японии на Перл-Харбор в 1941 году (после этого Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну. — «Газета.Ru»).

«Есть вещи, о которых не говорят заранее. Мы действовали жестко и никого не предупреждали — нам нужна была неожиданность. Кто лучше Японии знает, что это такое? Почему вы не предупредили меня о Перл-Харборе?» – сказал президент США.

Как отмечает британское издание The Guardian, премьер-министр Японии Санаэ Такаити «была явно ошеломлена: она широко раскрыла глаза, сделала глубокий вдох и откинулась на спинку стула, но в целом сохраняла самообладание».

Что известно об F-35

F-35 — многофункциональный истребитель-невидимка пятого поколения разработки американской военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Спроектирован с использованием сложных композитных материалов и радиопоглощающих покрытий для обеспечения малозаметности системами ПВО. Серийное производство начато в 2011 году в рамках межгосударственной программы JSF, которая финансируется Австралией, Великобританией, Данией, Италией, Нидерландами, Канадой, Норвегией и США.

Самолет представляет собой однодвигательный сверхзвуковой всепогодный истребитель-бомбардировщик, рассчитанный на экипаж из одного человека. Имеющаяся система инфракрасных датчиков должна обнаруживать пуски ракет на расстоянии 1300 километров. В шлеме пилота используются технологии дополненной реальности. В стандартный комплект вооружения входят две управляемые ракеты класса «воздух-воздух» и две корректируемые авиабомбы. Стоимость одного истребителя F-35 превышает $100 млн.

Александр Кондратьев