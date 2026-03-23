Эксперты рассказали, как можно противодействовать дронам с ИИ

Борьба с беспилотниками строится по принципу многоуровневой архитектуры counter-UAV, сообщили в компании - разработчике российского детектора дронов "Тень"

ДОНЕЦК, 22 марта. /ТАСС/. Четырехуровневая архитектура counter-UAV позволяет минимизировать угрозу дронов с искусственным интеллектом, боевое применение которых расширяет ВСУ. Об этом сообщили ТАСС в компании - разработчике российского детектора дронов "Тень".

"Главное отличие БПЛА с элементами искусственного интеллекта от традиционных беспилотников заключается в высокой степени автономности и скорости обработки информации. Такие системы могут продолжать выполнение задачи даже при подавлении связи и действовать группами, что значительно повышает их эффективность на поле боя. Соответственно, усложняется и противодействие таким системам. Борьба с беспилотниками строится по принципу многоуровневой архитектуры counter-UAV и включает обнаружение, радиоэлектронное воздействие, физический перехват и инженерную защиту объектов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала нужно обнаружить дрон. Для этого подходят малогабаритные радиолокационные станции, радиочастотные сканеры, акустические системы, камеры и тепловизоры с алгоритмами компьютерного зрения для автоматического выявления дронов. Следующий этап - радиоэлектронная борьба. Подавление каналов управления и спутниковой навигации может привести к потере управления беспилотником или его возвращению в точку старта, но против полностью автономных платформ эффективность таких мер ограничена.

"Поэтому применяются и кинетические методы перехвата: стрелковое оружие, системы ПВО малой дальности, сетевые пушки, дроны-перехватчики и специализированные боеприпасы. Дополнительным направлением является кибернетическое воздействие, включая перехват управления или подмену навигационных сигналов", - отметили разработчики.

Особую сложность представляют рои дронов. Для борьбы с ними разрабатываются системы автоматического обнаружения и быстрого огневого реагирования, направленные средства воздействия, например, микроволновые или лазерные комплексы для вывода из строя электроники БПЛА. Кроме элементов противодействия, важна и система защиты: маскировка, укрытия, защитные сети и другие средства. "Современная борьба с беспилотными системами требует комплексного подхода, где объединяются технологии обнаружения, радиоэлектронной борьбы, кинетического перехвата и программного воздействия. Только такая многоуровневая система способна эффективно противостоять БПЛА нового поколения с элементами искусственного интеллекта", - заключили в компании.

Ранее разработчики дрондетекторов "Тень" сообщили ТАСС об активизации боевого применения ВСУ дронов с ИИ в зоне СВО. Если изначально они были замечены на трех направлениях, то сейчас их география расширилась.