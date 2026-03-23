Падение очередного сбитого иранцами боевого дрона MQ-9 Reaper показали на видео

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Полностью "обнуленная", по словам американо-израильских агрессоров, система противовоздушной обороны Ирана продолжает уничтожение различной беспилотной авиатехники агрессоров. Так, в социальных сетях появилось видео, демонстрирующее последствия поражения разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper.

Произошло это над Бушером, где находится построенная нами атомная электростанция, по которой коалиция Эпштейна наносит удары. На обнародованном ролике видно, что горящий БПЛА, кувыркаясь, падает, оставляя белый след дыма.


Видео: VК Юрий Лямин


Чем был поражен этот "Жнец", пока не известно. Возможно, переносным зенитно-ракетным комплексом, которых у иранцев несколько типов.

Ранее большинство случаев уничтожения таких аппаратов были сняты через тепло-телевизионные каналы комплексов обнаружения и наведения барражирующих ракет типа "358/359", а здесь кадры, похоже, сделаны обычным свидетелем произошедшего.

По разным оценкам, всего с начала агрессии американцы потеряли 14-15 MQ-9. Плюс крупные, также разведывательно-ударные израильские беспилотники типа Heron и Hermes 900. Всего же противники Ирана, по его данным, потеряли не менее 120 дронов различных типов.

В минувшие сутки и сегодня сообщается также о поражении самолетов F-16 Fighting Falcon и F-15E Strike Eagle. Возможно, в ближайшие часы появятся какие-то подробности об этом.

Как уже неоднократно отмечалось, утверждения Израиля и США о полном поражении средств противовоздушной обороны Ирана являются ложью. В размещенных видеоматериалах показано поражение небольшого количества пусковых установок, куда были даже включены снятые с вооружения китайские клоны советских С-75 - HQ-2 ("Красное знамя-2"). Командование вооруженных сил Исламской Республики приказало рассредоточить и спрятать большую часть ЗРК в ожидании решающих битв, которые, как показывает ход событий, обязательно будут, и уже скоро.

Алексей Брусилов

