TNI: Россия создала новые типы подводных боевых беспилотных аппаратов

Россия достигла впечатляющих результатов в разработке подводных боевых беспилотных аппаратов, пишет The National Interest. Самый известный и грозный из них — многоцелевая ядерная система "Посейдон". Но этим российская морская робототехника не ограничивается.

Относительная слабость ВМФ России по сравнению с США и НАТО привела к тому, что она не скупится на асимметричные платформы. <…>

Российский военно-морской флот намерен принять на вооружение новые безэкипажные катера и автономные подводные аппараты с дистанционным управлением.

“В настоящее время Москва располагает все большим количеством надводных и глубоководных платформ для разведки, работ на морском дне и военных операций. Хотя эти платформы могут использоваться по всему миру, их основными операционными средами остаются Арктика, Северная Атлантика и Балтика, — говорится в новом докладе Центра морской стратегии. — Российская морская робототехника выполняет основные задачи, такие как определение местоположения под водой, операции по обеспечению безопасности, поиск и разведка, обнаружение и отслеживание подводных объектов, оперативная гидрография и связь”.

У России фора в разработке военно-морских беспилотников

Россия не одинока в разработке беспилотников, но на этой неделе помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о новых возможностях.

В интервью газете “Коммерсантъ” он заявил, что российские научные институты и конструкторские бюро разработали “новое поколение” беспилотников для подводных исследований, эту технологию уже осваивают военные. Патрушев предположил, что в этой сфере Россия опережает Запад.

“На этом направлении наша военная наука не отстает, а во многом опережает зарубежные разработки. Сейчас проводится анализ отечественного рынка для выявления наиболее перспективных решений, которые могут быть применены при создании морских дронов, — сказал Патрушев. — Внимание обращается и на небольшие частные компании, ряд которых в инициативном порядке создали образцы, не уступающие зарубежным аналогам”.

Россия хочет, чтобы ее беспилотники господствовали на море

Одна из самых зловещих подводных платформ в арсенале Москвы — ядерный беспилотник “Посейдон”. Океанская многоцелевая система “Статус-6” (по классификации НАТО — Kanyon), известная как “Посейдон”, представляет собой подводную торпеду с ядерной боеголовкой для работы на глубинах до 1 000 метров. Она развивает скорость свыше 100 узлов, что затрудняет обнаружение и тем более — перехват.

С потенциальной мощностью до 100 мегатонн “Посейдон” — названный в честь греческого бога моря, повелителя землетрясений и лошадей — может использоваться против прибрежных целей, военно-морских баз и даже авианосных ударных групп.

Как написал Брэндон Вайхерт в The National Interest в октябре 2025 года: “Даже если русские и перехваливают возможности “Посейдона”, эта система представляет собой принципиально новую форму стратегического оружия, поскольку является одновременно ядерной и беспилотной. Поэтому “Посейдон” сознательно затрудняет противнику военно-морскую оборону и соблюдение соглашений о контроле вооружений".

Разумеется, риск, что Россия действительно задействует ядерный “Посейдон”, крайне мала, поскольку это, скорее всего, повлечет за собой третью мировую. Однако само наличие этой торпеды — фактор непреодолимой силы, с которым должны считаться военные стратеги США и НАТО, и который подчеркивает успехи России в морской сфере, несмотря на сравнительно скудные ресурсы.

Российские беспилотники могут вести асимметричную войну на море

Помимо “Посейдона” Москва разрабатывает и развивает целый флот беспилотников для разведки, картографирования морского дна, защиты инфраструктуры и диверсий (Россия не занимается подготовкой диверсий,— прим. ИноСМИ). В последнем случае речь может идти о подрыве подводных кабелей и трубопроводов в Балтийском и Северном морях. Может, Россия и не в состоянии контролировать эти моря, но ей вполне по силам уничтожать подводную инфраструктуру (бездоказательные обвинения, направленные исключительно на разжигание истерии, — прим. ИноСМИ). <…>

