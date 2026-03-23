Вооруженные силы (ВС) РФ могут в пределах разумного привести в чувства спецслужбы Украины и их западных «кукловодов». Об этом 22 марта сообщил директор ФСБ России, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников.

«Конечно, можем. Так, в пределах разумного, естественно», — сказал он в беседе с ИС «Вести».

Также, по мнению Бортникова, украинские структуры функционируют в тесной связке со своими зарубежными руководителями, среди которых ключевую роль играют представители Великобритании. Глава ФСБ подчеркнул, что британская сторона оказывает системное влияние на многие процессы, обеспечивая финансирование, обучение персонала и прямое руководство операциями.

В этот же день глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов добавил, что основным стратегическим преимуществом Вооруженных сил (ВС) России перед западными армиями является практический опыт. Он подчеркнул, что в нынешних европейских армиях отсутствуют военачальники с сопоставимым уровнем подготовки, поскольку подобные профессиональные качества формируются исключительно в условиях реальных боевых действий на протяжении многих лет.