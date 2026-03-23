Ирландия решила наконец-то превратить свой «гражданский корпус, выкрашенный в серый цвет», в нечто отдаленно напоминающее флот. Повод для беспокойства нашелся – пресловутая «российская угроза». Точнее, океанографический исследовательский корабль «Янтарь» проекта 22010 «Крюйс», который уже не первый год сводит с ума аналитиков НАТО своим спокойным плаванием в международных водах.

Флот страны сегодня – восемь кораблей, из которых на ходу всего четыре. Кадровый голод, устаревшее оборудование и полное отсутствие возможностей для решения современных задач. Но теперь, как пишет The Irish Times, все изменится. Цель амбициозная: поднять статус «символического флота» до уровня территориальной обороны. Звучит грозно, если не знать, что до этого символический флот едва справлялся с патрулированием собственных рыболовных угодий.

Четыре патрульных корабля класса Beckett отправят на модернизацию в 2027 году. Их оснастят буксируемыми сонарами от французской Thales, радарами для поиска воздушных угроз, системами радиоэлектронной борьбы и даже новой диспетчерской комнатой. Все это, по задумке, позволит ирландским морякам обнаруживать «враждебные подводные лодки».

Особое внимание уделено сотрудничеству с Францией и Великобританией. На дно собираются уложить сеть датчиков, прикрепленных к подводной инфраструктуре. Проект потянет на сотни миллионов евро и потребует серьезной подготовки персонала, которого и так не хватает.

Владимир Путин, к слову, не раз подчеркивал: Россия на Европу нападать не собирается. Но в Ирландии, видимо, решили перестраховаться.