Монархии залива сделали Ирану «последнее предупреждение»

Страны Персидского залива сделали Ирану «последнее предупреждение» в связи с ударами по их территории. В случае продолжения атак монархии залива обещают принять «ответные меры». Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Страны залива находятся под постоянными ударами Ирана, при этом задаваясь вопросом: «А нас-то за что?». Как утверждают в этих странах, они якобы никакого отношения к войне с Ираном не имеют, поэтому бить по их территориям не нужно. Тем более по нефтеперерабатывающим и газовым заводам.

Страны Персидского залива сейчас под интенсивными ударами, они задаются вопросом, почему Иран целится по их территории, говорят, что они к этой войне не имеют отношения. С самого начала эти страны заявили, что их воздушное пространство и базы на их территории не будут использоваться для ударов по Ирану.

Если Иран не прекратит удары, то страны Персидского залива будут вынуждены принять «ответные меры». На последней встрече в Эр-Рияде они сделали Ирану «последнее предупреждение». В чем именно будут заключаться ответные меры, не сообщается.

Иран ранее предупредил, что все объекты США и Израиля, находящиеся на территории стран залива, являются законной целью для иранских ракет и беспилотников. А за удары по инфраструктуре Ирана непременно последует соответствующий ответ.