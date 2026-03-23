В Госдуме назвали боевой опыт ВС РФ ключевым преимуществом перед западными армии

Источник изображения: Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Основное стратегическое преимущество Вооруженных сил (ВС) России перед западными армии является практический опыт. Об этом 22 марта рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Наши нынешние командиры и командующие получили бесценный опыт, которого нет и он не может появиться ниоткуда у их западных оппонентов», — отметил он в беседе с ТАСС.

Картаполов подчеркнул, что в нынешних европейских армиях отсутствуют военачальники с сопоставимым уровнем подготовки, поскольку подобные профессиональные качества формируются исключительно в условиях реальных боевых действий на протяжении многих лет.

Кроме того, по его мнению, техника и оружие не является решающим фактором без подготовленного личного состава. Особое значение имеет воля военно-политического руководства и решимость командиров, непосредственно организующих ведение боевых действий.

Аудиторы Пентагона, Госдепартамента США и Агентства по международному развитию и оказанию помощи (USAID) 19 февраля заявили, что ВС России превосходят Вооруженные силы Украины (ВСУ). Кроме того, российские войска лучше оснащены артиллерией, минометами, беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетными комплексами, а также боеприпасами.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич 16 февраля охарактеризовал российские войска как очень сильные и опытные, отметив при этом эффективность оборонно-промышленного комплекса страны.

