Американский безэкипажный катер вынесло на побережье Чёрного моря в Турции

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты поставляют Украине безэкипажные катера, причем без какой-либо огласки. К такому выводу пришли украинские ресурсы после опубликования новости об обнаружении американского надводного беспилотника Aegir-W на побережье Турции.

Американский безэкипажный катер Aegir-W разработки компании Sierra Nevada Corporation вынесло на побережье Черного моря в районе города Унье провинции Орду. Катер прибило к берегу течением 21 марта, в субботу. Согласно первичному осмотру, БЭК находится в исправном состоянии, следов какого-либо воздействия на него не обнаружено.

Как предполагается, данный катер был использован Украиной для операций против российских судов в акватории Черного моря. Поскольку ранее об американских БЭКах Aegir-W на вооружении Киева не сообщалось, есть версия, что украинцы проводили тесты нового катера в боевых условиях. Других подробностей нет.

Согласно имеющейся информации, данный катер имеет длину 10 метров, запас хода в 900 км и скорость в 25 узлов. Полезная нагрузка — 300 кг. Может быть использован в качестве разведывательного дрона, а также как дрон-камикадзе.

Как отмечают украинские ресурсы, это не первый безэкипажный катер ВМС Украины, выбрасываемый на побережье Турции.